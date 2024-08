Paltrinieri duro sulle Olimpiadi: "Il peggior villaggio olimpico mai visto"

Dopo Alcaraz, Ceccon e decide di altri atleti, anche il capitano della nazionale di nuoto, Gregorio Paltrinieri, va giù duro sul villaggio olimpico: "Ho fatto quattro Olimpiadi, sicuramente è la peggiore come organizzazione: siamo lontani dal Villaggio, penso di non riuscire ad addormentarmi mai prima delle due del mattino per via del caldo perché in camera non c’è l’aria condizionata, non ha senso. Non si possono trattare così gli atleti, alla fine siamo noi i protagonisti e non siamo tutelati". Non è una questione di alibi, ma di dati di fatto visto che gli atleti di tutto il mondo lamentano le stesse, sgradevoli, condizioni.