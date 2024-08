Paltrinieri, ecco come si è rotto il gomito: tutta colpa di una bicicletta

La domanda da ieri se la fanno un po' tutti: ma come si è rotto il gomito Gregorio Paltrinieri dopo la cerimonia inaugurale? Se, come ha rivelato lui stesso, la bandiera non c'entra, cosa è successo? Lo ha rivelato la compagna, e campionessa di scherma, Rossella Fiamingo a "La Sicilia": "Dopo la cerimonia allo Stade de France non riuscivamo a trovare un mezzo per tornare a casa e così con Greg abbiamo deciso di prendere a nolo due bici elettriche. A pochi metri dall'arrivo sotto casa Greg è caduto. Sembrava non fosse nulla di grave e invece è arrivata la mazzata: frattura del gomito". L'operazione, per ora, ha costretto la coppia d'oro dello sport azzurro, a rinunciare alle vacanze tra le Eolie e Favignana. Presto, però, saranno comunque in Sicilia.