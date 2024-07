Pallanuoto, Italia-Stati Uniti 12-8 diretta Olimpiadi 2024: segui LIVE

16:50

Italia-Stati Uniti 12-8, il tabellino

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 2, Velotto 1, Gianazza 2, Fondelli 1 (rig.), Condemi, Renzuto Iodice, Echenique 1, Presciutti 1, Bruni 1, Di Somma 1, Iocchi Gratta 2, Nicosia. C.T.: Campagna.

Stati Uniti: Weinberg, Hooper 1, Vavic, Obert, Daube 3, Cupido, Hallock, Woodhead, Bowen 2, Dodd C. W., Dodd R., Irving 2 (1 rig.), Holland. C.T.: Udovicic

Arbitri: Kovacs-Csatlos (Ungheria) e Putnikovic (Serbia).

Note: parziali: 4-2, 1-1, 4-1, 3-4. Espulso per gioco aggressivo Bruni (I) a 5'07" del terzo tempo. Superiorità numeriche: Italia 2/4 + un rigore e Stati Uniti 5/12 + 2 rigori. Hooper (U) fallisce un rigore (pallone scivolato) a 1'07" del quarto tempo.

16:45

Il commento del ct Campagna

Alessandro Campagna, commissario tecnico del Settebello, commenta la vittoria per 12-8 sugli Stati Uniti: "Abbiamo preparato bene la partita. I ragazzi hanno disinnescato le loro potenzialità difensive. È stata una partita dispendiosa fisicamente. Dobbiamo recuperare perché tra meno di 48 ore giocheremo contro la Croazia. È un torneo durissimo. Non c'è nessun torneo al mondo più duro di questa Olimpiade: quattro partite in una settimana non si giocano in nessuna competizione. Quattro partite tutte possibili semifinali o finali da un punto di vista della forza dell'avversario. Cresceremo, adesso dobbiamo pensare alla Croazia. Se pensiamo che questa partita ci abbia già dato la qualificazione, ci sbagliamo di grosso".

16:35

Le prossime partite dell'Italia

Dopo il debutto vincente con gli Stati Uniti, il Settebello affronterà la Croazia martedì 30 luglio alle 12.05, il Montenegro giovedì 1 agosto alle 16.35, la Romania sabato 3 agosto alle 21.05 e la Grecia lunedì 5 agosto alle 15.10. Accedono ai quarti di finale le prime quattro classificate dei due gironi. Finali in calendario domenica 11 agosto.

16:22

Le 200 gare di Velotto

Alessandro Velotto, autore di un gol oggi contro gli Stati Uniti, ha festeggiato le 200 presenze con la calottina del Settebello. Il difensore napoletano, che milita nel campionato francese nel Marsiglia, ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Budapest 2014 e alle Olimpiadi di Rio 2016, poi si è laureato campione del mondo a Gwangju 2019. Quest'anno ha conquistato il bronzo europeo a Zagabria e l'argento mondiale a Doha.

16:09

FINISCE LA PARTITA: L'ITALIA BATTE GLI STATI UNITI 12-8

L'Italia batte gli Stati Uniti 12-8: match concluso al Centre Aquatique Olympique di Saint-Denis.

16:08

7'34" OTTAVO GOL AMERICANO: 12-8

Gol degli Stati Uniti a 26 secondi dalla conclusione del match: realizza Hooper con un bel fendente.

16:06

6'30" Time-out per l'Italia e cambio del portiere

Campagna chiama il time-out e sostiuisce il portiere titolare Del Lungo, alle prese con un problema fisico, con Nicosia.

16:03

4'37" USA A SEGNO SU RIGORE: 12-7

Rigore per gli Stati Uniti per un fallo di Presciutti: Irving non sbaglia.

16:01

4'20" GOL DI ECHENIQUE: 12-6

Va a segno anche Echenique per l'Italia, che adesso è in vantaggio per 12-6.

16:00

3'53" DAUBE GOL: 11-6

Daube prova a tenere in vita la formazione americana: gol per l'11-6.

15:58

2'38" RISPOSTA DELL'ITALIA CON IL CAPITANO: 11-5

Risposta immediata dell'Italia, che segna con capitan Di Fulvio.

15:57

2'16" GOL DEGLI AMERICANI: 10-5

Gol di Daube per gli Stati Uniti.

15:55

1'46" SETTEBELLO SHOW: 10-4

Gol sbagliato e gol subito per gli Stati Uniti, che vengono puniti da Gianazza.

15:54

1'17" Rigore per gli Usa: clamoroso errore

Clamoroso errore di Hooper su rigore: il numero 2 americano si fa sfuggire il pallone dalle mano destra al momento del tiro, che viene vanificato.

15:51

INIZIA L'ULTIMO QUARTO

Possesso palla per l'Italia all'inizio degli ultimi 8 minuti di partita.

15:49

FINISCE LA TERZA FRAZIONE: ITALIA IN VANTAGGIO 9-4

Grande Italia nel terzo quarto di gara che si chiude con il massimo vantaggio azzurro: 9-4 sugli Stati Uniti.

15:47

6'57" IOCCHI GRATTA GOL: 9-4

Dopo una grande parata di Weinberg su tiro di Di Fulvio, l'Italia trova il gol con Iocchi Gratta: 9-4 per gli azzurri sugli Usa.

15:45

5'55" MASSIMO VANTAGGIO PER L'ITALIA: 8-4

Ancora un gol per l'Italia: stavolta va a segno capitan Di Fulvio.

15:39

2'25" BOLIDE DI PRESCIUTTI: 7-4

Gran gol dalla distanza di Presciutti: la palla si infila all'incrocio dei pali, il portiere americano Weinberg non ci arriva.

15:37

1'08" GOL DI BOWEN: 6-4

Rispondono gli Stati Uniti con un gol di Bowen: Del Lungo devia, ma la palla supera la linea di porta.

15:36

0'27" GOL AZZURRO: 6-3

L'Italia va a segno con Iocchi Gratta.

15:34

INIZIA IL TERZO QUARTO

Si gioca il terzo tempo tra Italia e Stati Uniti.

15:30

FINE DEL SECONDO QUARTO: ITALIA-STATI UNITI 5-3

Si va all'intervallo lungo con cambio vasca: l'Italia è in vantaggio sugli Stati Uniti per 5-3. Gol azzurri di Velotto, Gianazza, Fondelli, Bruni e Di Somma; gol americani di Bowen, Daube e Irving.

15:29

7'50" GOL DELL'ITALIA: 5-3

Gol fondamentale per gli azzurri a 10 secondi dalla fine del secondo quarto: segna Di Somma.

15:29

7' Gara equilibrata

Italia e Stati Uniti combattono in piscina senza trovare il gol: protagonisti i due portieri Del Lungo e Weinberg oltre alle due difese.

15:25

4' L'Italia non punge in attacco

Attacco insistito dell'Italia che però non trova la rete: la difesa americana appare più attenta rispetto al primo tempo.

15:22

1'51" GOL DEGLI USA: 4-3

Il portiere azzurro Del Lungo è battuto da un diagonale di Irving.

15:19

INIZIATO IL SECONDO QUARTO

Primo possesso per gli Usa nel secondo dei quattro tempi della gara.

15:17

FINISCE IL PRIMO QUARTO: ITALIA IN VANTAGGIO 4-2

Finiscono i primi 8 minuti di gioco: il Settebello è in vantaggio per 4-2 sugli Stati Uniti. Ottimo l'approccio al match dei ragazzi di Sandro Campagna.

15:17

7'30" Botta di Iocchi Gratta

Bolide dell'azzurro Iocchi Gratta, deviato da un giocatore americano.

15:12

5'20" ACCORCIANO GLI USA: 4-2

Bel gol di Bowen che sfrutta la superiorità numerica.

15:11

4'36" VELOTTO GOL: 4-1

L'Italia sfrutta la superiorità numerica con Velotto, che firma il 4-1.

15:09

3'27" GIANAZZA GOL: 3-1

Terzo gol dell'Italia con Gianazza.

15:08

2'27" RADDOPPIO AZZURRO SU RIGORE: 2-1

Fondelli segna su rigore il raddoppio per l'Italia.

15:06

1'27" PAREGGIO DELL'ITALIA: 1-1

Immediato pareggio dell'Italia con Bruni.

15:06

1'16" STATI UNITI IN VANTAGGIO: 0-1

Gol degli Stati Uniti: a segno Daube.

15:05

0'27" Traversa degli Usa

Stati Uniti pericolosi: Irving colpisce la traversa.

15:03

Inizia il match

Inizia il match a Saint-Denis: l'Italia, vice campione del mondo a Doha e bronzo europeo a Zagabria 2024, sfida gli Stati Uniti, allenati dal serbo Dejan Udovicic.

14:55

Le due squadre a bordo vasca

Italia e Stati Uniti sono a bordo vasca per gli inni nazionali.

14:50

Sarà "derby" per cinque giocatori americani

Gara speciale per cinque giocatori della nazionale statunitense: Max Irving gioca nell'AN Brescia, capitan Ben Hallock nella Pro Recco, Marko Vavic nel RN Savona, Johnny Hooper nel Telimar Palermo e c’è anche un derby speciale per Luca Cupido, nato in Italia e tesserato per Ortigia, ma con passaporto americano.

14:43

Le due sfide con gli Usa a Tokyo

Italia e Stati Uniti si sono affrontate due volte alle ultime Olimpiadi, 3 anni fa a Tokyo: nel girone eliminatorio gli azzurri si sono imposti per 12-11, poi, dopo il ko di entrambe le nazionali ai quarti di finale, le due squadre si sono incrociate nel torneo per il 5°-8° posto con vittoria americana per 7-6.

14:30

La rosa dell'Italia

Questi i convocati del Settebello per Parigi 2024: Tommaso Gianazza e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Edoardo Di Somma (Ferencvaros).

14:20

Il girone del Settebello

Esordio contro gli Stati Uniti per il Settebello azzurro che è inserito nel gruppo A di Parigi 2024: le altre squadre del girone, oltre agli Usa, sono Croazia (campione del mondo 2024), Romania, Montenegro e Grecia (argento a Tokyo 2020).

Centre Aquatique Olympique, Parigi