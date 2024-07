Italia-Croazia diretta pallanuoto uomini: segui la gara alle Olimpiadi LIVE

PARIGI (Francia) - Dopo il successo ottenuto all’esordio contro gli Stati Uniti, l’Italia torna in vasca per sfidare nel secondo confronto della fase a gironi la Croazia, che nella prima giornata ha sconfitto il Montenegro. La sfida odierna rappresenta un vero e proprio spareggio per i ragazzi allenati da Sandro Campagna. Segui la diretta