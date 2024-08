Pallanuoto diretta Italia-Grecia alle Olimpiadi: segui la gara LIVE

PARIGI (Francia) - Terzo impegno della fase a gironi per il Setterosa alle Olimpiadi di Parigi . Non è cominciata nel migliore dei modi sin qui l'avventura delle azzurre, battute all'esordio dalla Francia (8-9) e superate 10-3 dagli Stati Uniti nella seconda gara. Per questo, l'incontro di oggi con la Grecia diventa fondamentale per il passaggio del turno: ai quarti si qualificano le prime quattro su cinque ed è quindi fondamentale evitare l'ultima posizione.

14:50

Italia-Grecia è dentro o fuori

Italia e Grecia si presentano all'appuntamento a secco di punti in classifica: due gare e due sconfitte per entrambe le nazionali. Visto che solo l'ultima in classifica non passa ai quarti, è un vero e proprio spareggio per evitare la posizione di fanalino di coda.

14:30

Pallanuoto, il percorso del Setterosa

Le azzurre hanno esordito contro le padrone di casa della Francia, perdendo un match combattuto fino alla fine per 9-8. Nel secondo incontro con gli Stati Uniti (campionesse olimpiche in carica), il match è terminato con una sconfitta 10-3.

Parigi, Francia