Italia-Olanda diretta Olimpiadi pallanuoto: segui la gara di oggi LIVE

PARIGI (Francia) - Al via le gare ad eliminazione diretta per il Setterosa alle Olimpiadi di Parigi . Le azzurre affrontano l'Olanda nel primo dei match da dentro o fuori: i quarti di finale. Chi avanza accede alle gare che mettono in palio medaglie. L'Italia è arrivata terza nel Girone A di qualificazione, le olandesi hanno chiuso seconde nel Girone B.

Il tabellone dei quarti

Nella parte del tabellone dove è inserito il Setterosa, oltre a Italia-Olanda c'è anche Canada-Spagna. Dall'altra parte i due quarti sono Australia-Grecia e Ungheria-Stati Uniti.

Setterosa, l'approdo ai quarti col brivido

La nazionale femminile di pallanuoto ha concluso al terzo posto con tre punti il girone B. L'Italia ha perso 13-11 con la Spagna nell'ultima gara della fase preliminare, ma malgrado la sconfitta passa in virtù della vittoria della Grecia, che ha suoperato 11-4 la Francia e si è qualificata come quarta. Qualificazione in bilico per le azzurre fino ai secondi finali del match: un gol in più da parte delle elleniche le avrebbe infatti estromesse dal torneo e si sarebbero qualificate insieme Grecia e Francia

In palio la semifinale

Contro l'Olanda c'è in palio l'ingresso alla semifinale: in caso di vittoria il Setterosa tornerà in vasca giovedì 8 agosto con la vincente di Canada-Spagna, con orario da definire tra le 14.35 o le 19.35.

Setterosa, il percorso all'Olimpiade

Nella gara d'esordio ai Giochi Olimpici le azzurre hanno perso contro le padrone di casa della Francia poi con gli Stati Uniti. L'unica vittoria è arrivata nello scontro diretto per non essere eliminate, contro la Grecia, poi nell'ultima gara della fase a gironi il Setterosa ha perso contro la Spagna.

