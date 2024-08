Italia-Ungheria diretta pallanuoto quarti Olimpiadi: la gara del Settebello LIVE

PARIGI (Francia) - Sono arrivate le gare ad eliminazione diretta per Settebello alle Olimpiadi di Parigi . Dopo aver concluso al secondo posto (a pari punti con la Grecia ma con lo scontro diretto a sfavore) l'Italia della pallanuoto affronta l'Ungheria ai quarti di finale: in palio c'è l'approdo alle gare da medaglia.

21:19

Italia-Ungheria 2-4, ci prova Di Somma

Ci prova Di Somma, non trova la porta.

21:15

Italia-Ungheria 2-4, Manhercz su rigore

Manhercz trasforma il calcio di rigore, Ungheria a +2.

21:13

Il Var annulla il gol di Condemi, Italia-Ungheria 2-3

Lunghissimo check al Var, espulso Condemi per gioco violento. Gol annullato, rigore e 4 minuti di inferiorità per l'Italia, sembrava un contatto fortuito dell'italiano e non gioco violento. Anche il pubblico manifesta disappunto, il ct Campagna indiavolato.

21:09

Italia-Ungheria 3-3, Condemi

L'Italia sfrutta la superiorità, Vogel para una prima conclusione di Presciutti, poi Condemi la mette dentro, è parità.

21:06

Italia-Ungheria 2-3

Due buone parate di Del Lungo tengono a galla l'Italia: in questo quarto ancora non si è segnato.

21:03

Italia-Ungheria 2-3, palo di Manhercz

Manhercz prova la conclusione di potenza, il palo la respinge, Ungheria a un passo dal gol.

21:02

Italia-Ungheria, al via il secondo quarto

Parte il secondo quarto, primo possesso Ungheria.

21:00

Italia-Ungheria 2-3, termina il primo quarto

L'Ungheria chiude avanti di uno il primo quarto. Nel finale check al Var per un colpo a Velotto, poi ammonito per simulazione.

20:57

Italia-Ungheria 2-3, palo di Zalanki

Ungheria pericolosa, la conclusione di Zalanki scheggia il palo.

20:56

Italia-Ungheria 2-3, Velotto

Ottima iniziativa di Velotto che poi lascia partire un lungolinea che si insacca, Italia a -1.

20:54

Italia-Ungheria 1-3

Ancora Manhercx, l'Ungheria torna a +2.

20:53

Italia-Ungheria 1-2, Velotto

Conclusione di Velotto, la palla danza sulla linea, ma il Var conferma, è gol. L'Italia si sblocca.

20:49

Italia-Ungheria 0-2, palo di Fondelli su rigore

Di Somma si guadagna il rigore, Fondelli se ne incarica, il pallone respinto dal palo.

20:47

Italia-Ungheria 0-2 su rigore

Rigore per l'Ungheria, lo trasforma Manhercz, 0-2.

20:47

Italia-Ungheria 0-1

Gianazza cerca il pari ma conclude sul fondo.

20:46

Italia-Ungheria 0-1

L'Ungheria passa in vantaggio: segna Manhercz.

20:42

Partiti! Inizia il primo quarto

Al via l'ultimo quarto di finale dei Giochi Olimpici di Parigi, primo possesso Italia.

20:35

Ci siamo: è il momento degli inni nazionali

Risuona il canto degli italiani, poi sarà la volta dell'inno ungherese.

20:33

Italia e Ungheria entrano in piscina

Sfilano uno dopo l'altro i protagonisti della sfida che fanno l'ingresso a bordo vasca.

20:22

Gli Stati Uniti sono la terza semifinalista

Continua a completarsi il puzzle delle semifinali: gli Stati Uniti hanno superato ai rigori l'Australia, autentica rivelazione di questo torneo. I tempi regolamentari si sono chiusi sul 7-7, ai rigori gli Stati Uniti hanno fatto meglio 4-3. Italia-Grecia, ultimo quarto in programma, completerà il quadro.

20:10

Quando si giocano le semifinali?

Le semifinali sono in programma venerdì 9 agosto, mentre le finali si giocheranno domenica 11 agosto.

19:55

Pallanuoto, il quadro dei quarti

Il quadro dei quarti. In semifinale, oltre alla Croazia (che affronterà la vincente di Italia-Ungheria), anche la Serbia, che ha battuto 12-11 la Grecia, arrivata quest'ultima prima nel pool dell'Italia. I serbi affronteranno in semifinale la vincente di Stati Uniti-Austalia, in corso in questo momento.

19:37

Chi vince trova la Croazia in semifinale

La vincente di Italia-Ungheria troverà in finale la Croazia: i croati infatti nel proprio quarto di finale hanno superato 10-8 la favoritissima Spagna, che aveva chiuso a punteggio pieno la fase a gironi.

19:30

Il cammino dell'Ungheria

Tre vittorie e due sconfitte nella fase a gironi per l'Ungheria, che ha superato Serbia, Giappone e Francia e perso con Spagna e Australia.

19:25

Settebello, il percorso all'Olimpiade

Gli azzurri si sono qualificati ai quarti da seconda forza del proprio girone, dietro alla Grecia. Proprio con gli ellenici il Settebello ha fatto registrare, all'ultima giornata della prima fase, l'unica sconfitta (9-8) che è valso la seconda posizione nel proprio raggruppamento.

Parigi, Francia