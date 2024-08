Settebello, sacrosanta protesta contro un'intollerabile porcheria

Una porcheria. Un'intollerabile porcheria consumata ai danni dell'Italia della pallanuoto, due volte vittima di una macroscopica ingiustizia. Prima lo scandaloso errore commesso durante la gara con l'Ungheria dagli arbitri Adrian Alexandrescu e Veselin Miskovic che non dovrebbero mai più affacciarsi in un piscina, altro che sospenderli sino al termine delle Olimpiadi, come ha deciso la World Aquatics, pensando di risarcire il torto. Poi l'ipocrita verdetto della Jury of Appeal della stessa federazione internazionale: respinge il ricorso italiano, ma cancella la squalifica di Condemi, automatica invece in caso di gioco violento, riconoscendo come l’azzurro non avesse intenzione di colpire volontariamente l’avversario. Quindi, una chiara ammissione dello sfondone preso dalla coppia rumeno-montenegrina, seguita però dalla mancata omologazione del risultato della partita che il Settebello aveva chiesto di ripetere. Ovviamente, per il Tas tutto bene.