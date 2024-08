Olimpiadi, Malagò rimprovera il Settebello: "Protesta non condivisibile"

PARIGI (FRANCIA) - Continua a far discutere la s imbolica ma clamorosa protesta messa in atto alle Olimpiadi di Parigi 2024 dal Settebello durante l'esucuzione degli inni nazionali prima della partita contro la Spagna, arrivata dopo i torti arbitrali subìti nella sfida contro l'Ungheria e dopo che il Tas ha respinto il ricorso azzurro.

La nota di Malagò sulla protesta del Settebello

Su quanto accaduto è intervenuto anche Giovanni Malagò: "Protesta non condivisibile così come non lo sono state di certo alcune decisioni arbitrali contro l'Ungheria - dice il presidente del Coni in una nota -. Lo dico da uomo delle istituzioni e da membro del Cio. Dopo di che da presidente del Coni ricordo e aggiungo che il Coni, insieme alla Federnuoto, ha difeso il Settebello in tutti i gradi di giudizio fino al Tas, massimo organo di giustizia sportiva internazionale. Sono dispiaciuto di questa reazione che comunque resta contraria allo spirito olimpico".