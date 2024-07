Italia-Brasile volley diretta Olimpiadi 2024: segui il match LIVE

PARIGI - Italia-Brasile non sarà mai una sfida normale nella pallavolo, figuriamoci il confronto odierno che apre un torneo olimpico che si annuncia particolarmente equilibrato. Il gruppo di De Giorgi , campione del mondo in carica, vuole spezzare il sortilegio per prendersi quell'oro ai Giochi mai ottenuto. La rincorsa al sogno parte dal Brasile, nazionale che ha già sconfitto gli azzurri nella finale di Rio 2016: segui il match in diretta .

Tutte le Olimpiadi live

13:40

Italia-Brasile 6-3

Buona partenza dell'Italia, poi reazione Brasile con Darlan.

13:33

L'ITALIA VINCE IL PRIMO SET 25-23!

Copertura pazzesca sotto rete del Brasile, addirittura con la testa il pallone viene tenuto vivo, poi però è l'Italia che si porta sul set point. Il 25-23 è confezionato da un muro straordinario di Lavia come terzo di rete: 1-0 Italia.

13:28

Italia-Brasile 22-22

L'Italia protesta: il pallonetto di Michieletto sembrava un mani e fuori, l'arbitro non lo vede e assegna il punto al Brasile.

13:24

Italia-Brasile 19-19

Monster block di Galassi, l'uno contro uno al centro lo vince lui!

13:21

Italia-Brasile 17-18

I brasiliani difendono benissimo e nel contrattacco fanno male all'Italia: spietato dal centro Lucas, preciso Lucarelli, potente Leal. Il challenge chiesto dal ct Bernardo va a vuoto, azzurri aggrappati -1.

13:14

Italia-Brasile 11-12

Reazione Italia! Ricezione aggiustata, costruiamo bene e Michieletto finalizza: l'ultimo punto è un pallonetto vellutato della banda azzurra che cade alle spalle del muro. Timeout Brasile.

13:11

Italia-Brasile 6-10

Darlan on fire, l'opposto del Brasile sfonda muro e difesa dell'Italia e mette giù l'allungo sugli azzurri: +4.

13:06

Italia-Brasile 4-6

Soffriamo in ricezione, De Giorgi chiama il primo timeout. Dopo il ritorno in campo, mancino vincente di Michieletto e muro di Romanò.

13:00

+++ INIZIA ITALIA-BRASILE +++

Ci siamo, i giocatori entrano in campo, sestetti annunciati. Inizia Italia-Brasile!

12:45

Il nuovo format: cosa rischia l'Italia

Una nuova formula cervellotica prevede nel volley olimpico tre pool da quattro che indicheranno le otto qualificate per i quarti di finale. Inserita con Brasile e Polonia, la nostra Nazionale deve evitare passi falsi per non rischiare di ritrovare una delle due rivali nei quarti.

12:30

Il girone dell'Italia: il calendario

L'Italia è nel girone B insieme al Brasile, ai campioni d'Europa in carica della Polonia e all'Egitto. Dopo l'esordio con i brasiliani, gli Azzurri sfideranno gli egiziani il 30 luglio alle 9 e i polacchi il 3 agosto alle 17. CALENDARIO OLIMPIADI

12:15

A che ora inizia Italia-Brasile e dove vederla

La prima sfida del girone B tra Italia e Brasile è in programma alle 13. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e Sky (canale 257) e in streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, Dazn e Prime Video.

Parigi