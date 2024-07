OIimpiadi: Cottafava/Nicolai si arrendono a Cherif-Ahmed

PARIGI- Nell’esordio nel torneo di beach volley, giocata nella suggestiva location del "Tower Eiffel Stadium" gremita in ogni ordine di posti, la coppia azzurra Cottafava/Nicolai si deve arrendere 2-0 (21-19; 21-18) alla quotata coppia qatariota Cherif-Ahmed mettendo in salita il loro cammino in un girone davvero difficile.