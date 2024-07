Olimpiadi: domani alle 9.00 Italia-Egitto

PARIGI- La Nazionale Maschile si appresta a disputare il suo secondo incontro ai Giochi Olimpici: domani alle ore 9 (Diretta TV Discovery, DAZN, Rai 2) Giannelli e compagni affronteranno l’Egitto; avversario che sulla carta si presenta come non irresistibile, ma che sarà comunque necessario affrontare con la massima concentrazione per non incorrere in possibili problemi.

Gli uomini di De Giorgi, difatti, si sono resi protagonisti di un eccellente esordio contro il Brasile che ha permesso loro di conquistare tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione ai quarti di finale; continuare su questa strada permetterebbe loro di presentarsi all’ultima sfida con la Polonia nelle migliori condizioni possibili, ma il gruppo azzurro ripete come un mantra che la formula giusta è: gara dopo gara, step by step; l’atteggiamento che è stato poi il marchio di fabbrica del giovane gruppo tricolore resosi protagonista della scena internazionale negli ultimi tre anni.

Le parole di Gianluca Galassi-

« Vincere contro il Brasile nella gara d’esordio e farlo in quel modo è stato molto emozionante e bello. Non è mai semplice un esordio così, poi contro il Brasile, una squadra veramente forte. Siamo felici e soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Abbiamo disputato davvero una grandissima partita, secondo me a tratti abbiamo giocato davvero molto molto bene, frutto del lavoro fatto in questi mesi. Abbiamo ancora dei grossi margini di miglioramento anche se a quanto pare siamo a un buon punto. Abbiamo giocato una buona pallavolo. E' stata una partita che contava tantissimo; per noi è naturale pensare di partita in partita e che ogni singolo match rappresenti una finale, ma forse questa contro il Brasile lo era ancora di più per svariati motivi ».

L’azzurro poi prosegue:

« Aver raggiunto il traguardo delle 100 presenze in Nazionale è stato molto bello, come tutti il mio sogno da bambino era vestire la maglia della Nazionale e ci sono riuscito, questo traguardo mi inorgoglisce ancora di più; ora però è tempo di pensare all'Egitto, non sottovalutarlo, perché sarà la partita che potrebbe farci fare un bel passo in avanti verso la qualificazione ai quarti di finale. Ora dovremo anche capire il fatto di giocare alle 9 del mattino; cosa che periodicamente ci capita di fare in giro per il mondo, ma che non è mai facile. Dovremo essere pronti e preparati per fare un'altra bella partita ».

Galassi, passato in estate da Monza a Piacenza, parla della sua stagione:

« Dato quello che siamo riusciti a fare nella stagione ‘23-’24 potrebbe essere una delle mie migliori stagioni a livello di prestazioni, ma per quanto riguarda la mia attività di nazionale credo di non aver ancora giocato al mio massimo per diversi motivi, ma che onestamente ora non saprei descrivere. Di sicuro nel club è stata una stagione da incorniciare, durante la quale abbiamo tagliato traguardi incredibili, ma ora è tempo di pensare alla Nazionale e io voglio puntare più in alto possibile ».

Il centrale spende poi parole d’elogio per il gruppo tricolore del quale è ormai da anni un punto fermo:

« Siamo molto uniti e questo è un fattore per noi davvero importantissimo. Il gruppo è più o meno lo stesso da tre anni, siamo insieme dal primo europeo dopo Tokyo. È una squadra che ha saputo soffrire e rialzarsi dopo alcune sconfitte che hanno pesato nel nostro percorso di crescita; ma che ha anche saputo stare lì, dopo le vittorie, senza mai esaltarsi. Sicuramente il gruppo è ben unito, siamo tutti grandi amici; ci divertiamo a stare insieme e a giocare. Adesso non ci poniamo limiti; poi ne riparleremo tra un paio di settimane o una decina di giorni (ride, ndr) ».

Il Calendario degli azzurri (Pool B)-



27/7 Italia-Brasile: 3-1 (25-23, 27-25, 18-25, 25-21)

30/7 Italia-Egitto ore 9

3/8 Italia-Polonia ore 17

I risultati della Pool B



27/7 Italia-Brasile: 3-1 (25-23, 27-25, 18-25, 25-21)

27/7 Polonia-Egitto: 3-0 (25-21, 25-19, 25-13)

La classifica della Pool B-



1. Polonia 1v, 3p.

2. Italia 1 v, 3p.

3. Brasile 0v, 0 p.

4. Egitto 0v, 0 p.

I Gironi-



Pool A: Francia, Slovenia, Canada, Serbia.

Pool B: Polonia, Italia, Brasile, Egitto.

Pool C: Giappone, USA, Argentina, Germania.

I precedenti con l’Egitto-



16 totali. 15 vittorie, 1 sconfitta.

I precedenti ai Giochi Olimpici



1 totale. 1 vittoria

1984: Italia-Egitto 3-0