PARIGI- A sostenere per gli azzurri dagli spalti in occasione della partita con l'Egitto, un tifoso d'eccezione il cantautore, vincitore due volte del Festival di Sanremo, Marco Mengoni, grande appassionato di pallavolo. Al termine della partita l'artista è sceso in campo a salutare i giocatori della nazionale, intrattenendosi per diversi minuti con Giannelli e soci.