Olimpiadi: disco rosso per Ranghieri/Carambula

PARIGI- Disco rosso, nella seconda uscita nella Pool B del torneo Olimpico di beach volley per la coppia azzurra formata da Alex Ranghieri e Adrian Carambula. I nostri rappresentanti si sono dovuti arrendere nettamente per 2-0 ( 21-12; 21-15) ai Campioni Olimpici in carica, i norvegesi Mol/Sorum. Partita decisamente a senso unico sfuggita presto di mano ai due italiani al cospetto di uno dei binomi favoriti nella corsa alle medaglie. Rangiheri/Carambula, con una vittoria e una sconfitta, restano comunque in piena corsa per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. I due azzurri chiuderanno questa prima fase del torneo affrontando, venerdì 2 agosto alle 10.00 i fratelli cileni Grimalt M./Grimalt E.