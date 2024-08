Olimpiadi: Ranghieri/Carambula si arrendono ai cileni Grimalt

PARIGI-Nulla da fare per Ranghieri/Carambula nella terza partita della Pool B i due azzurri si sono dovuti arrendere 2-0 (21-15, 23-21) al cospetto dei cileni Grimalt M./Grimalt E. Molto rammarico per la coppia italiana, soprattutto per l’andamento del secondo parziale che ha visto i nostri non concretizzare due set point. La sconfitta costa alla coppia italiana l'eliminazione dal torneo olimpico A pesare, infatti, è il peggior quoziente punti totale rispetto ai cileni Grimalt-Grimalt e, in caso di sconfitta stasera degli olandesi Vvan de Velde/Immers, anche quello tra le tre coppie che arriverebbero appaiate.