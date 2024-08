Olimpiadi: definito il quadro delle otto dei quarti

PARIGI- Quando mancano ancora due match da giocare (oggi Italia-Polonia ore 17 per la pool B e Serbia-Canada ore 21 per la pool A), il torneo maschile ha decretato i primi verdetti: è, infatti, definito il quadro delle otto squadre che si affronteranno nei quarti di finale.

Avanzano alla fase successiva: Slovenia, Francia (pool A), Italia, Polonia, Brasile (pool B), Stati Uniti, Germania, Giappone (pool C); al contempo salutano la competizione la Serbia, il Canada, l’Egitto e l’Argentina. Brasile e Giappone avanzano come migliori terze.

Naturalmente, essendo ancora provvisoria la classifica generale, non è possibile stabilire in questo momento gli abbinamenti dei quarti di finale.