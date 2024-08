PARIGI-Si sono disputati in giornata gli ultimi incontri della fase a gironi dei tornei olimpici di beach volley. Buone notizie arrivano per la coppia azzurra Menegatti/Gottardi, qualificatasi come una delle due migliori terze e quindi direttamente agli ottavi di finale, senza dover passare dai lucky losers match.

Erano già qualificati per gli ottavi gli azzurri Cottafava-Nicolaiche sulla loro strada troveranno la coppia statunitense Partain/Benesh.