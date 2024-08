Italia-Turchia diretta pallavolo Olimpiadi: vincono le azzurre di Velasco LIVE

PARIGI (Francia) - L' Italia fa la voce grossa e batte la Turchia con un secco 3-0 nell'ultimo impegno del girone per le alle Olimpiadi di Parigi . Le azzurre del volley partono alla grande, aggiudicandosi il primo set 25-14, ripetendosi nel secondo 25-16: nel terzo le turche lottano per prolungare la sfida, ma l'ace di Egonu chiude i conti 25-21. Prestazione maiuscola delle azzurre che si aggiudicano il primo posto nel girone C. Martedì i quarti, che verranno determinati dai piazzamenti finali delle otto qualificate.

11:00

I possibili incroci dei quarti alle Olimpiadi

Le azzurre, a seconda del risultato di Brasile-Polonia, chiuderanno la graduatoria finale da prime o da seconde,. In caso di prima posizione l'Italia affronterà la Repubblica Dominicana, ottava nella classifica generale. In caso di seconda posizione, l'avversaria sarebbe una tra Stati Uniti, Cina e Serbia.

10:47

Brasile-Polonia stasera decisiva per la posizione dell'Italia: ecco perché

Per conoscere l'avversaria delle azzure occorre attendere fino a stasera, quando si affronteranno Brasile e Polonia. Le sudamericane, infatti, sono l'unica nazionale in grado di scavalcare l'Italia nella classifica generale. Vale anche a dire che le azzurre si qualificheranno o da prime o da seconde per i quarti.

10:31

L'Italia chiude prima nel girone

In vista dei quarti, l'Italia chiude prima nella Pool C, con tre vittorie su 3. Adesso, per scoprire l'avversaria dei quarti, occorre attendere i risultati degli altri match, ma nella peggiore delle ipotesi le azzurre chiuderanno seconde la classifica generale. Infatti c'è una sola squadra che può sorpassare l'Italia: il Brasile atteso stasera dal match con la Polonia.

10:16

Ace di Egonu! L'Italia vince il match 3-0

La piazza Egonu direttamente dal servizio: l'Italia vince il set 25-21 e il match per 3-0.

10:14

Italia-Turchia 24-21

Muro di Orro, tre match point per l'Italia.

10:13

Italia-Turchia 22-20

Ancora errore di Vargas fuori di un soffio, Italia a +2.

10:12

Italia-Turchia 21-19

Prima Egonu, poi sbaglia Vargas, Italia +2.

10:12

Italia-Turchia 19-19

La Turchia non molla e torna in parità, invasione a rete di Danesi.

10:10

Italia-Turchia 19-17, muro Danesi

L'Italia riprende a macinare: il muro di Danesi vale il +2.

10:09

Italia-Turchia 17-16

Ancora un punto per Sylla, vale il pareggio a quota 16: poi Antropova firma il sorpasso. Gran parziale delle azzurre 5-0.

10:07

Italia-Turchia 15-16

Muro di Andropova, l'Italia riprende contatto nel punteggio.

10:06

Italia-Turchia 12-16

Turchia sul +4, invasione aerea di Cambi.

10:02

Italia-Turchia 10-13

Errore in attacco di Egonu, ora l'Italia concede troppo alle turche che vanno a +3.

9:59

Italia-Turchia 8-8, Bosetti

L'Italia trova il pareggio con Bosetti.

9:59

Italia-Turchia 6-8

Errore in attacco per Egonu, Turchia avanti di due per la prima volta nel match.

9:58

Italia-Turchia 6-7

Vargas trova il mani-out, Turchia in vantaggio.

9:55

Italia-Turchia 5-3

Sylla monumentale (4-3), Erdem poi attacca lungo: primo allungo dell'Italia a +2.

9:54

Italia-Turchia 3-3

Anche il terzo set inizia all'insegna dell'equilibrio.

9:52

Italia-Turchia, parte il terzo set

L'Italia può chiuderla qui, la Turchia deve aggiudicarsi il parziale per allungare la sfida.

9:49

Italia-Turchia 2-0, le azzurre vincono il secondo set 25-16

La chiude Danesi! L'Italia si aggiudica anche il secondo set 25-16.

9:48

Italia-Turchia 24-16, 8 set point per le azzurre

Vargas dapprima pesta la linea dei tre metri (23-16), poi commette errore in attacco. Otto set point per le azzurre.

9:46

Italia-Turchia 22-16

Orro al servizio, non riceve bene Aydin e l'Italia va a +6.

9:44

Italia-Turchia 20-15

Gran muro di Orro su Aydin, Italia a +5.

9:43

Italia-Turchia 19-15, Sylla in grande spolvero

Partitona di Sylla: pallonetto di sinistro e +4.

9:41

Italia-Turchia 15-14, Vargas tiene a galla le turche

Prosegue l'elastico, con la Turchia che si riavvicina a -1, con Vargas.

9:36

Italia-Turchia 12-9, Egonu!

Egonu decisamente più in partita in questo secondo set: l'italiana ne mette a terra tre di fila, azzurre a +3.

9:35

Italia-Turchia 9-9

Le turche non ci stanno, recuperano, Vargas firma il nuovo pari.

9:33

Italia-Turchia 9-6

Muro meraviglioso di Danesi su Gunes, Italia a +3.

9:32

Italia-Turchia 6-6

Uno scambio lunghissimo al termine del quale Vargas firma il pari, dopo che l'Italia era stata anche avanti di due.

9:29

Italia-Turchia 4-3, Sylla

Primo vantaggio Italia nel secondo set con Sylla.

9:27

Italia-Turchia secondo set 2-2

Avvio di secondo parziale equilibrato, squadre sul 2-2.

9:22

Italia-Turchia 25-14, Egonu

L'Italia si aggiudica il primo set con un convincente 25-14. Primo parziale giocato alla grande dalle azzurre.

9:21

Italia-Turchia 24-13

Gran muro Danesi, l'Italia ha 11 set point.

9:18

Italia-Turchia 20-12

La Turchia cerca di reagire, l'Italia al momento mantiene le distanze.

9:13

Italia-Turchia 18-6

Bosetti trova il mani out e l'Italia va a +12.

9:11

Italia-Turchia 15-4

Egonu porta a 11 lunghezze di vantaggio, le azzurre sono partite benissimo.

9:07

Italia-Turchia 10-3

Orro fa 8-3, poi due ace consecutivi di Fahr e l'Italia si porta sul +7.

9:05

Italia-Turchia 7-2

L'Italia vola sul +5 con il muro di Sylla.

9:04

Italia-Turchia 5-2

Sbaglio in attacco di Aydin, Italia a +3.

9:02

Italia-Turchia 2-1

Danesi-Egonu e l'Italia parte 2-0, accorcia subito Vargas

9:01

Partite! Le azzurre in campo

L’Italia schiera Orro, Egonu, Sylla, Bosetti, Fahr, Danesi e De Gennaro.

8:57

Ci siamo: ecco gli inni nazionali

Squadre in campo, è il momento degli inni nazionali

8:53

Giovannelli: Turchia, avversaria molto difficile

"L'Olimpiade penso sia il sogno di ogni giocatrice, ora però non la sto più vivendo come un sogno, una volta che ci sei dentro l'attenzione è tutta concentrata sul raggiungere l’obiettivo prefissato. Io come la squadra stiamo ragionando partita dopo partita, ogni sfida è importantissima, è questo il mio modo di vivere la competizione". Lo ha dichiarato, alla vigilia della sfida con la Turchia, l'azzurra Gaia Giovannelli: "Sicuramente è un'esperienza che mi rimarrà per sempre, perciò ho tanta voglia di godermela a 360 gradi, senza però mai dimenticare che la cosa più importante è il risultato che otterremo. Domani ci aspetta un’avversaria molto difficile come la Turchia, non sarà una partita semplice, ma noi veniamo da due gare nelle quali abbiamo mostrato una buona pallavolo, soprattutto penso nell'ultimo match con l'Olanda. Contro la Turchia sarà fondamentale fare uno step ulteriore, anche perché in palio c'è il primo posto del girone"

8:45

Omoruyi out: gastroenterite

L'azzurra Ilaria Spirito sostituirà Loveth Omoruyi, indisponibile a causa di una gastroenterite. A renderlo noto è stata la Fipav nella serata di ieri.

8:30

Pallavolo, il percorso del'Italia

Due vittorie fin qui per l'Italia. All'esordio le azzurre hanno superato la Repubblica Dominicana 3-1 (25-19; 24-26; 25-21; 25-18), poi l'Olanda 3-0 (29-27; 25-18; 25-19).

Parigi, Francia