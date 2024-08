Oliimpiadi: Menegatti/Gottardi escono a testa alta

Le parole di Marta Menegatti-

« Siamo un po' dispiaciute ovviamente perché ce la siamo giocata alla pari contro una squadra di altissimo livello come la loro. Il tie-break ci lascia ovviamente un po' di amaro in bocca però allo stesso tempo credo che abbiamo fatto veramente di tutto per portarla a casa. Ci sono state delle azioni davvero concitate, davvero grintose; è mancato davvero un soffio. Per noi è stata un’Olimpiade di crescita, abbiamo iniziato un po’ sottotono, ma poi con il passare delle partite siamo state brave a tornare al nostro vero livello, dimostrando di potercela giocare con tutte. Se dovessi dare un voto a questa Olimpiade ci darei un bel 10 perché siamo state in grado di arrivare qui in pochissimo tempo con Vale che non aveva praticamente esperienza internazionale. Onestamente sono molto orgogliosa di ciò che siamo riuscite a fare ».

Le parole di Valentina Gottardi-

« Siamo andate sotto e poi abbiamo pagato proprio quello, poi di certo siamo state brave a tornare in partita e far capire loro che non volevamo perdere questa partita, che non volevamo cedere neanche un pallone, ma purtroppo non è bastato. Nel complesso credo che siamo state autrici di una buona prova contro una squadra forte come loro che sono campionesse del mondo. Devo ammettere che comunque nel complesso ci siamo divertite molto, oggi in particolare ».

Il tabellino-

Gottardi/Menegatti - Hughes/Cheng 1-2 (18-21, 21-17, 12-15)

Gottardi/Menegatti - Punti in attacco: 31 (9 Gottardi, 22 Menegatti); Aces: 2; Battute sbagliate: 6; Muri vincenti: 6; Errori totali: 17.

Hughes/Cheng - Punti in attacco: 31 (15 Hughes, 16 Cheng); Aces: 3; Battute sbagliate: 6; Muri vincenti: 2; Errori totali: 12.

ARBITRI: Wang (CHN) e Mukundiyukuri (RWA).

Durata Set: 22', 20', 17' Tot: 59’

Spettatori: 10846