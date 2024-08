Italia-Giappone diretta quarti pallavolo Olimpiadi: segui la gara LIVE

PARIGI (Francia) - Da ora in poi è vietato sbagliare. Alle Olimpiadi di Parigi iniziano i quarti di finale e l'Italia se la vede con il Giappone per accedere alle gare da medaglia. Gli azzurri, dopo aver chiuso in testa il girone con tre vittorie in altrettanti incontri, vanno a caccia del metallo olimpico che manca. Si parte alle 13.