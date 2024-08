Olimpiadi: incredibile Italia, rimonta il Giappone e va in semifinale

PARIGI - Una sofferenza enorme, per cinque set, ed un finale che manda l'Italia in Paradiso, al termine di una vera e propria battaglia contro un Giappone perfetto, capace di difendere tutto e di metterci sempre in difficoltà. Gli azzurri sono in semifinale dopo cinque set di bagarre, dopo essere stati sotto 2-0, dopo aver annullato tre match point nel terzo set, quando tutto sembrava perduto, ed ancora hanno vinto in volata anche il quarto parziale ed il tie break chiudendo 3-2 (20-25; 23-25; 27-25; 26-24; 17-15), dopo aver cancellato la quarta palla match ad Ishikawa e compagni. Una nazionale che stasera non ha saputo esprimere la sua miglior pallavolo, al cospetto della formazione di Blain che ha giocato a livelli altissimi, ma ha saputo sopperire con il cuore e con l'orgoglio nei momenti difficili, anche quando hanno visto l'eliminazione ad un passo. Una vittoria che può dare una carica incredibile per la corsa alle medaglie anche se il dispendio di energie e nervose è stato enorme. Bisognerà ora ricaricare le pile, magari cercando di capire cosa oggi non ha funzionato. Per gli azzurri però, scampato il pericolo, sognare è lecito !

De Giorgi si affida al sestetto di sempre con Giannelli in cabina di regia, Romanò opposto, Galassi e Russo al centro, Michieletto e Lavia sulle bande, Balaso libero.

Il Giappone schiera al fischio iniziale Sekita in palleggio, Nishida opposto, Ishikawa e Takahashi schiacciatori, Kentaro e Yamauchi al centro, Yamamoto libero.

Romanò comincia la sua partita firmando subito un ace (2-0) ma un errore di Michieletto rimette subito le cose in parità (2-2). Il match viaggia sul filo dell’equilibrio con le due squadre brave nel cambio palla (7-7). Ishikawa prende per mano i suoi e porta avanti il Giappone con un mani e fuori ed un preciso pallonetto (7-9). Michieletto in contrattacco annulla il piccolo gap (10-10). Nishida mani e fuori e servizio vincente, nipponici di nuovo a + 3 (12-10). L’Italia deve ancora sciogliersi. Gli uomini di Blain non sbagliano nulla e Yamauchi firma il + 4 (12-16). Ishikawa si esalta, due colpi, poi ancora Nishida (12-19). Azzurri in evidente difficoltà. De Giorgi cambia il palleggiatore con Sbertoli al posto di Giannelli ma il Giappone continua a farci male (12-20). Un ace di Romanò ci riporta a -5 (17-22), però siamo lontani. Nishida con un mano e fuori regala sette set point ai nostri avversari (17-24). Ne annulliamo tre ma un errore al servizio di Lavia chiude i giochi (20-25). Dobbiamo resettare e ripartire.

Gli azzurri cercano subito il riscatto. Si parte con un primo tempo di Galassi. Ma il Giappone è ancora gasato per il successo nel set precedente. Errori da ambo le parti ma l’equilibrio non si spezza (5-5). Un errore di Russo regala il vantaggio ai nipponici (5-6). Ishikawa coglie la linea al servizio (6-8). Ace di Lavia e l’Italia è di nuovo in parità (9-9). Ancora un ace, stavolta di Galassi, e finalmente siamo avanti (11-10), muro strepitoso di Roberto Russo (12-10). Lavia mette a segno un grande pallonetto dopo una grande difesa di Russo (16-13). Murone di Galassi e finalmente ci distendiamo (17-13). Un fallo di Giannelli in palleggio, un pallone lungo di Romanò e un ace di Ishikawa riportano sotto il Giappone che non molla niente (17-17). Romanò ci regala il +2 (19-17), ma c’è da soffrire. Finale ad alta tensione. Nishida firma il pari (23-23). Grande difesa di Yamamoto finalizzata da Ishikawa, il set point è per i ragazzi di Blain (23-24). Ishikawa la chiude subito (23-25). Il Giappone è 2-0, adesso è dura davvero !

Il terzo set diventa una battaglia. Il Giappone difende tutto. Primo break con un muro di Takahashi (1-3). Ace di Nishida (3-6). Siamo sull’orlo del baratro. Prosegue il monologo di Ishikawa, Takahashi conclude un lungo scambio (9-13). Galassi mette finalmente in difficoltà la ricezione giapponese, Michieletto ci riporta ad una lunghezza (12-13). Le difese dei nipponici sono incredibili e l’attacco azzurro va in difficoltà (12-15). Takahashi firma il (15-18). Ci riavviciniamo (18-19). Michieletto la mette giù (20-20). Due contrattacchi di Ishikawa (21-24), i match point per il Giappone sono tre. Ma combattiamo fino alla fine, li annulliamo, Giannelli firma un ace strepitoso (24-24). Murone di Michieletto, il set point ora è per noi (25-24). Lo cancella Ishikawa (25-25). Due botte di Lavia e l’Italia riesce a riaprire una partita già finita. Incredibile (27-25). Adesso non molliamo !

Si riparte e adesso la condizione mentale dovrebbe essere capovolta. Partiamo forte ! Romanò sfrutta un contrattacco (4-2). Un ace di Galassi (6-3). La difesa dei giapponesi, orchestrata da Yamamoto, è incredibile, Takahashi li riavvicina (7-6). Finalmente un muro, di Galassi, (10-7). Ace di Nishida (12-10). Ancora Galassi a muro (14-10). Ace sporco di Takahashi, contrattacco di Ishikawa (14-13), il Giappone è li, c’è ancora da lottare. Non riusciamo a prendere il largo, gli uomini di Blain rispondono colpo su colpo (19-19). Ace di Takahashi, il Giappone è di nuovo avanti (20-21). Roberto Russo mette le mani in maniera perfetta (22-21). Un errore di Ishikawa, che non trova le mani del muro, ci da il doppio vantaggio (23-21). Michieletto ci porta al set point (24-22). Ishikawa annulla il primo (24-23). L’attacco di Michieletto finisce fuori. Tutto da rifare (24-24). Muro di Russo secondo set point (25-24). Ancora un muro dell’Italia (26-24). L’abbiamo ripresa per i capelli ed ora tutto in un tie break.

La tensione in campo si taglia con il coltello. Una pipe fuori di Ishikawa ci regala il primo break (3-2). Errore di Michieletto, ancora Nishida (4-6). 6-8 al cambio di campo. Un regalo dei giapponesi e siamo 8-8. Michieletto sfrutta una ricezione imperfetta su servizio di Romanò siamo avanti (11-10). Match point per l’Italia su un servizio al centro della rete di Takahashi (14-13), Annullato. Ancora Ishikawa, il pallone del match ora è del Giappone (14-15). Le manone di Russo ci regalano un’ altra occasione (16-15). Ancora un muro di Russo (17-15). Siiii !!!! Incredibile ma siamo in semifinale. E’ stata dura ma è ancora più bella !!!

Il tabellino-

ITALIA-GIAPPONE 3-2 (20-25, 23-25, 27-25, 26-24, 17-15)

ITALIA: Romanò 19, Michieletto 24, Lavia 19, Galassi 11, Russo 10, Giannelli 5, Balaso (L), Sbertoli, Bottolo, Sanguinetti, Bovolenta, Porro. All. De Giorgi.

GIAPPONE: Ishikawa 32, Nishida 22, R. Takahashi 16, Onodera 1, Yamauchi 6, Sekita, Yamamoto (L), Fukatsu, Miyaura, Otsuka, K. Takahashi 5, Kai. All. Blain.

ARBITRI: Ivanov Ivaylo (BUL),Maroszek Wojciech (POL).

Durata Set: 26', 27', 36', 33', 22' Tot: 146'

Spettatori: 9166.

Italia: 6 a, 23 bs, 15 mv, 32 et.

Giappone: 7 a, 17 bs, 2 mv, 25 et.

QUARTI DI FINALE- 5 AGOSTO-

QF1 (1 vs 8): Italia – Giappone 3-2 (20-25, 23-25, 27-25, 26-24, 17-15)

QF2 (2 vs 7): Stati Uniti – Brasile ore 21

QF3 (3 vs 6): Slovenia – Polonia: 1-3 (20-25, 26-24, 19-25, 20-25)

QF4 (4 vs 5): Francia - Germania ore 17

Semifinali – mercoledì 7

SF1 Italia– Francia/Germania

SF2 Stati Uniti/Brasile - Polonia