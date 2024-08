Italia pallavolo semifinale Olimpiadi: quando si gioca, avversaria e dove vederla in tv

Quando gioca l'Italia in semifinale

Con il 3-2 sul Giappone l'Italia di De Giorgi festeggia il passaggio del turno e prepara la semifinale ai Giochi 2024. L'appunamento è da cerchiare in rosso sul calendario: mercoledì 7 agosto. L'orario invece è ancora da confermare, si giocherà alle 16 o alle 20.

Contro chi gioca l'Italia in semifinale

Tra due giorni quindi l'Italia di pallavolo scenderà di nuovo in campo per andare a caccia della finale delle Olimpiadi. L'avversaria ancora non è certa: Germania o Francia, la vincente sfiderà Giannelli e compagni. Dall'altra parte del tabellone, invece, sfida aperta tra Brasile e Stati Uniti.

Dove vedere la semifinale dell'Italia

Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv, in chiaro, sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Sono inoltre visibili su Eurosport e Sky e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.