Starting Six: Italia da impazzire !

ROMA- Starting Six al maschile in questo numero non può che sottolineare, nel commento di Pasquale Di Santillo l’impresa degli azzurri contro il Giappone, nei quarti del torneo di Parigi, con la nazionale di De Giorgi sull’orlo del baratro, sotto di due set ed in svantaggio 24-21 nel terzo, capace di annullare tre match point agli scatenati nipponici, di inscenare una clamorosa rimonta che li ha portati a vincere il parziale in volata e poi di spegnere negli altri due l’irriducibile resistenza degli uomini di Blain annullando nel tie break un altro match point prima di chiudere trionfalmente la sfida guadagnando la semifinale olimpica ad otto anni di distanza da Rio 2016. Un successo figlio della compattezza di un gruppo che potrà essere foriero per la lotta per le medaglie.