Starting Six: l'Italia ha già scritto la storia !

ROMA- Starting Six, attraverso ci fa riviere le emozioni della larga e trionfale vittoria dell'Italia nel quarto di finale del torneo Olimpico. Battendo le rivali di sempre della Serbia le azzurre hanno sfatato il tabù dei quarti di finale conquistando, dopo le eliminazioni del 2004, 2008, 2012 e 2021, una storica qualificazione alle semifinali. Giovedì l’esaltante sfida alla Turchia, già battuta nella Pool C, per andare a giocare per salire sul gradino più alto del podio. Le pagine più importanti sono ancora da scrivere, questa nazionale ha tutti i mezzi per arrivare al massimo traguardo.