Italia-Francia diretta volley semifinale Olimpiadi: segui la sfida LIVE

PARIGI - La nazionale maschile di pallavolo torna in campo dopo il clamoroso successo in rimonta di lunedì contro il Giappone . L' Italia affronterà la Francia padrona di casa nella semifinale olimpica di Parigi 2024, in palio un pass per la finale di sabato. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta .

21:19

Italia-Francia 15-18 (0-2)

Buona schiacciata di Romanò, che poco dopo va a servire battezzando il secondo punto consecutivo dell'Italia. La Francia chiama il timeout.

21:18

Italia-Francia 12-17 (0-2)

La difesa della Francia si muove bene recuperando tutto il possibile. Lavia ha l'opportunità per trovare lo spiraglio giusto, stacca alto in salto ma sbaglia il tempo dell'impatto con il pallone e lo spedisce oltre la linea.

21:16

Italia-Francia 12-15 (0-2)

Porro schiaccia in diagonale su una palla complicatissima e supera la difesa francese.

21:14

Italia-Francia 11-14 (0-2)

Roberto Russo va a schiacciare, il muro riesce a frenare la palla finendo per insaccarla nella rete.

21:13

Italia-Francia 9-13 (0-2)

La Francia si porta a +4 e corre verso il match point. De Giorgi chiama il timeout.

21:12

Italia-Francia 9-12 (0-2)

Ngapeth vince contro il muro azzurro con un colpo potentissimo che rimbalza nel campo dell'Italia anche dopo il tocco di Galassi.

21:11

Italia-Francia 8-9 (0-2)

Galassi chiude lo scambio più lungo del match con un primo tempo che gli permettere di imprimere la giusta forza in una palla dalla traiettoria imprendibile per i giocatori francesi.

21:09

Italia-Francia 6-7 (0-2)

L'Italia porta benissimo un attacco Romanò e torna al servizio. La battuta di Porro viene respinta dalla Francia che prova a chiudere con una schiacciata profonda di Patry. Il francese sbaglia la misura e permette agli azzurri di tornare a -1.

21:06

Italia-Francia 4-6 (0-2)

Porro salta molto in alto e schiaccia in diagonale trovando un tocco del muro inizialmente sfuggito all'arbitro. Un challenge risolve tutto.

21:04

Italia-Francia 2-5 (0-2)

Errore al servizio di Patry che manda la palla contro la rete e permette all'Italia di riavvicinarsi.

21:03

Italia-Francia 1-4 (0-2)

I padroni di casa approfittano delle incomprensioni dell'Italia e andando a muro respingono senza problemi il tentativo d'attacco dell'Italia. De Giorgi chiama il timeout.

21:01

Italia-Francia 0-2 (0-2)

La Francia mette subito due punti facendo un gran lavoro a muro.

21:00

L'Italia avvia il terzo set

Il terzo set parte con un servizio di Romanò, ultima chiamata per gli azzurri.

20:58

+++ La Francia vince il secondo set e prende il largo +++

Il secondo set si chiude sul 25-21 per la Francia che con un ace si porta sul 2-0 compiendo un grande passo verso la finale.

20:57

Italia-Francia 21-24 (0-1)

Set point per la Francia che è vicinissima al 2-0. Bravissimo Clevenot a schiacciare con un terzo tempo imprendibile per la difesa italiana.

20:55

Italia-Francia 21-22 (0-1)

Romanò schiaccia con forza sfruttando il suo mancino e cerca di alimentare la lotta in questo secondo set.

20:53

Italia-Francia 20-21 (0-1)

Gli azzurri sbagliano l'ennesimo servizio della loro partita ma riparano subito dopo con un attacco centrale eccellente di Roberto Russo.

20:52

Italia-Francia 19-20 (0-1)

Buon muro di Michieletto che scherma Clevenot ed evita la fuga della Francia.

20:51

Italia-Francia 18-19 (0-1)

La sfida riprende con un servizio sbagliato per parte.

20:50

Italia-Francia 17-18 (0-1)

Ottimo muro della Francia che vale il vantaggio dei padroni di casa. Arriva il timeout dell'Italia.

20:49

Italia-Francia 17-17 (0-1)

Clevenot mantiene apertissima la lotta per il secondo set mettendo due schiacciate consecutive.

20:47

Italia-Francia 16-15 (0-1)

La Francia si riavvicina con Ngapeth che per due volte vince la sfida con il muro di Romanò.

20:45

Italia-Francia 15-13 (0-1)

Romanò prende il volo e con il mancino lascia partire un diagonale che taglia fuori la difesa della Francia.

20:45

Italia-Francia 14-12 (0-1)

Doppio vantaggio dall'Italia che con un po' di ritardo si sta lasciando alle spalle la confusione del primo set.

20:43

Italia-Francia 13-12 (0-1)

Prima un'invasione del muro francese e poi un ace fenomenale di Michieletto permettono all'Italia di ribaltare il risultato. La Francia chiama il timeout.

20:42

Italia-Francia 11-12 (0-1)

L'Italia riesce a pareggiare ma la Francia torna subito avanti grazie a una difesa imprecisa degli azzurri.

20:41

Italia-Francia 10-11 (0-1)

L'Italia rimane in scia con un attacco alto e forte di Romanò che passa in mezzo al muro della Francia.

20:40

Italia-Francia 9-10 (0-1)

Tanta confusione nella metà di campo dell'Italia. Gli azzurri riescono a portare avanti una difesa disperata in più occasioni continuando a subire gli attacchi della Francia. Michieletto chiude l'azione con tocco dubbio di Michieletto finito fuori. De Giorgi sfrutta bene il challenge e con una verifica dell'arbitro evita il +3 della Francia.

20:36

Italia-Francia 7-9 (0-1)

La Francia approfitta del rimbalzo sul muro dell'Italia e conferma il doppio vantaggio.

20:34

Italia-Francia 6-8 (0-1)

Doppio vantaggio della Francia e timeout azzurro. De Giorgi cerca di motivare i suoi fin qui troppo imprecisi.

20:33

Italia-Francia 6-6 (0-1)

Roberto Russo va in servizio ma sbaglia nuovamente permettendo alla Francia di pareggiare.

20:30

Italia-Francia 5-4 (0-1)

Ace dell'Italia con Michieletto, che serve con forza nella zona centrale del campo mandando a vuoto la difesa della Francia.

20:29

Italia-Francia 2-2 (0-1)

Continuano i problemi dell'Italia in fase di servizio.

20:28

Italia-Francia 1-0 (0-1)

Il primo punto del set è per l'Italia, che si porta avanti con una grande rotazione sotto rete di Giannelli.

20:27

Inizia il secondo set

Sta per riprendere il secondo set della semifinale olimpica tra Italia e Francia, gli azzurri inseguono mentre la Francia inizia al servizio.

20:25

+++ Il primo set è della Francia +++

La squadra padrona di casa si porta in vantaggio aggiudicandosi il primo set per 25-20.

20:23

Italia-Francia 19-24

Set point per la Francia contro un'Italia molto imprecisa.

20:23

Italia-Francia 19-22

L'Italia torna in campo e accorcia le distanza ma sbaglia un altro servizio. In questa occasione è stato Michieletto a mandare la palla fuori dal rettangolo di gioco.

20:21

Italia-Francia 18-21

Nuovo timeout per l'Italia, chiamata a recuperare lo svantaggio prima che sia troppo tardi per questo primo set.

20:20

Italia-Francia 18-20

Ngapeth sta disputando un ottimo primo set, confermato da un altro punto siglato con un colpo potente che il muro azzurro non riesce a contenere.

20:18

Italia-Francia 17-19

La Francia reagisce mettendo due punti consecutivi. De Giorgi chiama il timeout per provare a recuperare lo svantaggio.

20:17

Italia-Francia 17-17

L'Italia combatte pur di non concedere nuovamente il doppio vantaggio alla Francia. I ripetuti salvataggi della nazionale vengono ripagati da una palese invasione della Francia che ristabilisce la parità.

20:16

Italia-Francia 15-17

Splendida giocata di Clevenot che con grande astuzia agira il muro dell'Italia mettendo una parallela velnosissima che sorprende tutta la difesa azzurra.

20:15

Italia-Francia 14-16

La Francia sta alzando il ritmo della sfida, all'Italia non basta una doppia grande difesa di Romanò.

20:14

Italia-Francia 14-15

La Francia passa in vantaggio per due volte consecutive, all'Italia il compito di recuperare.

20:13

Italia-Francia 13-13

L'Italia passa in vantaggio per l'ennesima volta ma poi non riesce ad allungare sbagliando il terzo servizio della sua partita. Questa volta è stato Roberto Russo a colpire la rete in battuta.

20:12

Italia-Francia 12-12

Equilibrio totale fin qui.

20:11

Italia-Francia 11-11

Roberto Russo spiazza la Francia lasciando che la palla scavalchi la rete quel tanto che basta per regalare il vantaggio all'Italia. Successivamente però la battuta corta di Giannelli si infrange contro la rete.

20:09

Italia-Francia 9-9

Dopo il pareggio l'Italia riesce nuovamente a portarsi avanti prima di subire il pari con un'altra schiacciata in zona centrale dei transalpini.

20:08

Italia-Francia 8-8

L'Italia torna in vantaggio con Romanò ma la Francia risponde immediatamente con una grande giocata di Brizard.

20:07

Italia-Francia 7-7

La sfida prosegue punto a punto.

20:07

Italia-Francia 6-6

Continuo botta e risposta tra le due squadre. La Francia annulla lo svantaggio con una bella schiacciata in zona centrale.

20:06

Italia-Francia 5-4

Secondo challenge consecutivo della partita. Questa volta è la Francia a chiederlo per un presunto tocco del muro su una palla troppo profonda. Dopo aver rivisto l'azione l'arbitro da nuovamente ragione agli azzurri.

20:05

Italia-Francia 4-4

Svista clamorosa dell'arbitro che su una schiacciata lunghissima della Francia chiama il tocco del muro dell'Italia. Gli azzuri chiedono il challenge e conquistano il meritato punto del 4-4.

20:02

Italia-Francia 2-3

Partenza rivedibile dell'Italia che, dopo aver fatto un punto su un servizio sbagliato, riesce a portarsi a casa anche il secondo con la prima bella giocata offensiva di Romanò.

20:01

Italia-Francia 0-1

Il servizio di Romanò viene gestito facilmente dalla Francia che risponde in maniera eccellente con una schiacciata centrale di Chinenyeze.

19:58

Si parte

La sfida tra Italia e Francia sta per iniziare. Le squadre sono pronte per giocare alla South Paris Arena, è il momento degli inni nazionali.

19:45

Italia-Francia: i precedenti

Nella loro storia Italia e Francia si sono affrontate per un totale di 151 partite. Il bilancio degli scontri diretti pende leggermente in favore degli azzurri, avanti per 79 successi a 72, tra questi rientra anche l'ultimo precedente olimpico risalente a Rio 2016, quando l'Italia favorì l'eliminazione della Francia durante la fase a gironi con una vittoria per 3-0.

19:30

Pallavolo, Fabio Balaso presenta Italia-Francia

19:15

Giani sfida De Giorgi, l'intervista esclusiva prima di Itaila-Francia

19:00

Manca un'ora a Italia-Francia, scopri come seguirla

18:45

Italia, la vittoria ai quarti e la frase rubata a De Giorgi

18:30

Olimpiadi, l'impresa dell'Italia contro il Giappone

18:15

Pallavolo: cresce l'attesa per Italia-Turchia

18:00

Pallavolo, doppia semifinale per l'Italia a Parigi 2024

South Paris Arena, Parigi