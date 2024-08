De Gennaro - Santarelli: l'incredibile incrocio d'amore di Italia-Turchia

La buona notizia, almeno per loro, è che comunque vada stasera una medaglia olimpica in famiglia arriverà. Perché o lui o lei saranno in finale. Lui è Daniele Santarelli, il ct della Turchia; lei, invece, è Monica De Gennaro, libero dell'Italia di Velasco. Un incrocio che è una sfida nella sfida all'interno della semifinale olimpica e che è anche un inedito. Sposati nel 2017 fanno coppia in campo e nella vita visto che durante l'anno Santarelli allena il Conegliano, la squadra della moglie. Con cui, per inciso, ha appena vinto una Champions League. Monica, per gli amici e per tutti Moki, ha ammesso: "Per me, ovviamente, si tratterà di un match speciale, anche se negli ultimi anni è già successo diverse volte di aver dovuto affrontare Daniele in partite della Nazionale”. Una semifinale olimpica, però, fa storia a sé. Di certo racconteranno un giorno anche questa ai loro figli: "Sì - aveva detto tempo fa Santarelli -. Sono tutte storie di sacrifici e motivazioni fatte insieme, fianco a fianco".