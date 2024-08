Olimpiadi: l'Italia è nella storia, batte la Turchia e giocherà per l'oro

PARIGI- L’Italia del volley femminile dispensa emozioni grandissime. Batte per la seconda volta la Turchia per 3-0 (25-22; 25-19; 25-22) e ci regala e si regala, per la prima volta nella storia del volley femminile, la finale per l’oro alle Olimpiadi. Partita straordinaria di un gruppo eccezionale. Egonu, stasera incontenibile e capace di firmare 24 punti, è stata la trascinatrice ma sarebbe ingeneroso verso tutte le altre incoronare solo Paola. Orro perfetta in regia, Danesi e Fahr grandi a muro, Sylla e Bosetti straordinarie in ricezione e anche in attacco, De Gennaro sempre spettacolare nelle sue difese incredibili, e poi Antopova, Cambi, Giovannini che hanno dato il loro grande contributo. La Turchia, pur incerottata, ha lottato ma le azzurre hanno saputo spesso disinnescare Vargas e tutto per la squadra di Santarelli è diventato più difficile. Baladin e compagne hanno tentato il tutto per tutto nel terzo set, conducendo a lungo nel punteggio, ma l’Italia stasera, come nel resto del torneo, è stata più forte di tutto, ha pazientemente atteso il momento giusto ed ha preso in mano le redini nelle fasi decisive. Chapeau. E ora domenica appuntamento con la storia per strappare agli Stati Uniti il titolo conquistato quattro anni fa. Sarà una sfida tutta da vivere, l’Italia è pronta.

Per questa semifinale Velasco si affida al collaudato sestetto con Orro in cabina di regia, Egonu opposta, Fahr e Danesi centrali, Sylla e Bosetti di banda, De Gennaro libero.

Santarelli ha invece scelto Sahin in palleggio Vargas opposto, Baladin e Karakurt schiacciatrici, Erdem e Gunes le centrali con Orge libero.

Egonu in contrattacco apre i giochi della sfida. Vargas parte alla grande con una palla stratosferica che piega la nostra difesa (1-2). Quarto punto su quattro azzurro di Egonu (4-4). Sylla e Danesi si prendono due murate di fila, Sahin a segno la Turchia è a + 4 (5-9). Anna Danesi suona la carica con un gran muro su Vargas (7-9). Egonu sulle mani del muro siamo a -1 (10-11). Gran difesa di Moki e Sylla chiude il gap (14-14). Pasticcio in campo azzurro, torniamo a -2 (14-16). Ace di Sylla di nuovo parità (16-16). Il sorpasso lo firma Danesi in primo tempo (17-16). Entra Giovannini a rinforzare la ricezione. Quinto punto di fila azzurro firmato da Egonu, errore di Vargas (20-16). Due muri di Gunes e la Turchia è di nuovo a ridosso (21-20). Abituale doppio cambio per Velasco. Miriam Sylla spara forte, siamo al set point (24-22). La chiude Danesi approfittando di una ricezione sporca delle turche. Siamo avanti (25-22).

Si riparte con un muro di Danesi ed un errore di Karakurt (2-0). Due colpi di Vargas e un fallo di Orro permettono alle turche di passare avanti (2-3). Il muro di Egonu ci riporta avanti (4-3). L’eccezionale prestazione di Egonu si impreziosisce di un ace (6-4). Ma le ragazze di Santarelli non mollano e tornano avanti (6-7). Contro sorpasso dopo un gran muro di Orro ed un errore di Baladin che spara sull’antenna (9-8). E’ battaglia ! Due colpi di Vargas (10-11). Nuovo vantaggio azzurro (13-12), risultato in altalena con un attacco di Baladin e un muro di Gunes, (13-15). Ricuciamo con Egonu (15-15) e torniamo in vantaggio (16-15). Primo punto di Antropova (17-15). Risultato ancora in parità con un colpo vincente di Diken, nuovo pareggio (18-18). Show di Antropova, due botte in attacco e un ace (23-19). Sylla ci regala con un gran colpo cinque palle set. Altro ace di Antropova che chiude i giochi (25-19). Bisogna continuare così !

Nel terzo parziale si parte con un gran muro di Bosetti su Vargas (2-1). Break turco dopo una ricezione errata dell’Italia, un colpo sul muro di Vargas ed un block di Erdem su Fahr (3-6). Egonu risponde con un colpo preciso (5-6). Le riprendiamo (8-8). Turchia di nuovo a + 3 con due colpi di Cebecioglu (9-12). Tornano in campo Cambi ed Antropova. Murone di Fahr e siamo di nuovo a -1 (12-13). Karakurt rimanda avanti le sue a +3 con un pallonetto (12-15). Pasticcio degli arbitri, che danno erroneamente un punto alla Turchia e poi lo tolgono, si rigioca dopo una lunga interruzione. In una finale Olimpica è davvero inconcepibile ! Si riparte sul (14-16). Danesi stampa un altro muro (17-18). Torna in campo Giovannini a rinforzare la ricezione. Ace di Egonu e siamo di nuovo in parità (20-20). Fahr mura Vargas, avanti siamo di nuovo noi (21-20). Non è certo finita, Vargas regala a Santarelli il nuovo vantaggio (21-22). Il finale è da infarto. Fahr monumentale, mette a segno due block, è match ball. Sylla la chiude (25-22) siamo in finale, siamo in finale, giocheremo per l’oro.

Il tabellino-

ITALIA - TURCHIA 3-0 (25-22, 25-19, 25-22)

ITALIA: Sylla 12, Danesi 6, Egonu 24, Bosetti 5, Fahr 9, Orro 1, De Gennaro (L). Giovannini, Cambi, Antropova 5. N.e: Lubian, Omoruyi. All. Velasco

TURCHIA: Sahin 4, Baladin 4, Gunes 6, Vargas 17, Karakurt 3, Erdem 7, Orge (L). Diken 4, Cebecioglu 7. N.e: Ozbay, Kalac, Aydin. All. Santarelli

ARBITRI: Maroszek (POL) e Myoi (JPN).

Durata Set: 25', 25', 32' Tot: 82’

Italia: 5 a, 7 bs, 11 mv, 11 et.

Turchia: 0 a, 3 bs, 8 mv, 13 et.