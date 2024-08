L'Italia vola in finale, giocatrici in lacrime. E parte "Notti Magiche"

L'Italia batte 3-0 la Turchia e vola in finale olimpica a Parigi. Sarà medaglia, la speranza di tutti è che sia quella più bella. Ma bello è già arrivarci a quella partita. Un percorso, quello delle azzurre guidate da Velasco, per nulla scontato. E allora sarà quel che sarà, intanto stanotte è festa. E anche lacrime di commozione per un traguardo ambito, sognato ma per nulla scontato. Con una colonna sonora a sorpresa.

L'Italia in finale olimpica di pallavolo, cosa hanno suonato a Parigi

Mentre le azzurre festeggiavano tra di loro e con staff e tifosi (numerosi, anche se non come i turchi) dagli altoparlanti della Paris South Arena sono arrivate le note di "Notti Magiche". La canzone che in realtà si chiama "Un'estate italiana" è conosciuta coì e così è stata cantata da tutti nel palazzetto. A corredo le tribune che sono diventate bianche, rosse e verdi. Una notte magica, per tutti. E in tutti i sensi.