Italia-Usa pallavolo finale Olimpiadi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

PARIGI - Finale per l’oro, spettacolari le ragazze italiane della pallavolo. Schiacciata anche la Turchia in semifinale, ora c’è solo l’ultimo atto di un torneo fin qui vissuto da protagoniste. Davanti ci saranno gli Stati Uniti. Appuntamento per domenica 11 agosto alle ore 13. Una data per fare la storia. Contro le americane c’è un precedente importante: finale dei Mondiali del 2002. Vittoria per le azzurre.