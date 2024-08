L'importante è vincere

Quant’è bello e importante vincere e poter festeggiare la vittoria. Questo - vi avviso - è un pezzo dal contenuto solo apparentemente diseducativo, ad ogni modo per attivare il blocco per i bambini è necessario accedere alle impostazioni di Google Play Store oppure rivolgersi a Salvatore Aranzulla. Vincere è bellissimo e importante, dicevo. Nello sport professionistico - e sottolineo professionistico, che è centrale ai Giochi - resta l’obiettivo principale. Chi vince emoziona, chi vince viene ricordato, chi vince dà un senso compiuto al lavoro suo e dello staff, ai tanti sacrifici, alle rinunce, agli investimenti che vengono fatti per consentirgli di risultare competitivo ai massimi livelli, e alle attenzioni dei media, all’amore della gente che partecipa per veder vincere. Fuori tempo e contesto è invece la frase “l’importante non è vincere, ma partecipare” che non ha più nemmeno un padre certo. Sembra infatti che non appartenga a Pierre de Coubertin, ma che altro non sia che una catena di rimandi e travisamenti partita da Londra, il 24 luglio del 1908, al termine di un banchetto di commiato al quale il Barone partecipò: nel suo discorso avrebbe semplicemente ripreso una frase pronunciata dal vescovo Ethelbert Talbot, della diocesi di Bethlehem, Central Pennsylvania.