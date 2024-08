Olimpiadi: la Francia sul gradino più alto del podio

POLONIA- La Francia di Andrea Giani si impone 3-0 (25-19; 25-20; 25-23) e per la seconda volta consecutiva, dopo Tokyo, si mette al collo la medaglia d'oro Olimpica. Come contro l'Italia i "Blues",trascinati dal pubblico, hanno dominato la scena, soffrendo, ma solo parzialmente, nel finale del terzo parziale quando Leon ha tirato fuori l'orgoglio, andando in battuta e annulland tre match point consecutivi. La Polonia esce dal campo a testa alta ma i transalpini ancora una volta hanno dimostrato che in questo momento sono i più forti di tutti. Chapeau.