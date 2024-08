Italia oro nel volley, la telecronista scoppia a piangere in diretta tv

Trionfo Italia, la telecronista scoppia in lacrime

Un momento incredibile, con l'ultimo attacco delle americane che termina fuori segnando il trionfo delle azzurre. Immediata la festa in campo e anche al commento, dove la telecronista Rai Giulia Pisani non riesce a trattenersi: scoppia in lacrime in diretta tv mentre elogia le azzurre per il loro percorso fantastico. Un momento che ha scaldato il cuore dei tifosi e che sta già diventando virale sui social.