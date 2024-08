Da Vasco ai Ricchi e Poveri, la colonna sonora a Parigi dopo l'oro della pallavolo

PARIGI - Trionfo storico dell' Italvolley femminile , che festeggia il suo primo trionfo alle Olimpiadi . Le azzurre di Julio Velasco conquistano la medaglia d'oro dopo aver dominato la finale contro gli Stati Uniti, chiusa nettamente per 3-0 .

Italvolley d'oro: risuonano i pezzi della musica italiana

Dopo l'ultimo attacco sbagliato delle americane, scoppia subito la festa in campo tra lacrime e abbracci. Mentre le azzurre festeggiano arriva un po' d'Italia a Parigi, con tante canzoni celebri della musica italiana che risuonano dalle casse della South Paris Arena. Si va da Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri fino ad Albachiara di Vasco Rossi. Poi ancora Ti Amo di Umberto Tozzi, Dove si balla di Dargen D'amico e Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. E c'è spazio anche per Un'estate italiana (Notti Magiche), di Gianna Nannini e Edoardo Bennato, celebre canzone di Italia 90' che diventa perfetta per descrivere la gioia e la felicità dei tifosi dopo il trionfo delle azzurre.