Velasco e la frase da pelle d'oca sul rigore di Baggio: "Dovrebbe sentirsi in pace..."

PARIGI (Francia) - "La medaglia d'oro dell'Olimpiade per me non vale più di quella del Mondiale, è la squadra migliore in quel momento che vince il Mondiale. Non ho mai avuto l'ossessione dell'oro olimpico", ha detto Julio Velasco, dopo l'oro olimpico con l'Italia femminile. Con gli azzurri del volley il tecnico argentino ha vinto due Mondiali nel 1990 e nel 1994. "In quattro mesi pensavo che potevamo migliorare, ma non pensavo che potessimo fare questo - ha poi detto della nazionale femminile .-. Di solito quando prendo una nazionale penso nell'arco di quattro anni. Loro, le mie giocatrici, hanno avuto una grande capacità di cambiamento, soprattutto su battuta e ricezione, che non avevano fatto molto; poi la difesa e non sovraccaricare Egonu di ogni tipo di pallone, anche dalla seconda linea. Poi giocare molto il 'primo tempo'".