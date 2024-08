Paola Egonu, la dichiarazione d'amore del fidanzato è da brividi: lei risponde così

Paola Egonu, in questi giorni a Parigi, ha dedicato ogni momento libero al suo Leonardo, il compagno che da più di un anno le è accanto. Lui, sempre molto riservato, le ha scritto una dolcissima dedica d'amore sui social dopo averla abbracciata a lungo sia a Casa Italia sia fuori dalla Paris South Arena poco dopo l'oro vinto. "Hai dedicato così tanto tempo al tuo miglioramento - le parole di Leonardo Puliti, ex giocatore e manager - da non avere tempo per le critiche degli altri. Hai un grande cuore e lo hai proclamato al mondo non con grandi parole ma attraverso grandi azioni. Prometti a te stessa di vivere confidando che il mondo sia dalla tua parte finché segui sinceramente la tua parte migliore. Sono così fortunato e grato di poter stare al tuo fianco mentre raggiungi tutti i tuoi traguardi più ambiziosi my queen".