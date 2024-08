Velasco: “Vorrei la medaglia, ma ai ct non la danno…”

PARIGI (dall’inviato) - «Era impensabile quattro mesi fa solo pensare di vincere l’Olimpiade». Invece è successo, sei mesi da impazzire: prima la Nations League e subito dopo l’oro ai Giochi. Con la firma di Julio Velasco. «È stato un processo, abbiamo stabilito delle priorità senza voler necessariamente cambiare troppe cose perché poi finisce che non si cambia mai niente».



Si darà qualche merito.

«Sono bravo a scegliere il gruppo di lavoro, questo sì. A formare la squadra che guida la squadra senza cercare il più bravo in assoluto ma il più bravo in quel determinato ruolo. Quando fai così, se non dovessi vincere ci vai molto vicino».



Dal “qui e ora” a Los Angeles 2028.

«Se mi parlate oggi della prossima Olimpiade direi che è lontanissima. Non sono più un ragazzo, quindi non lo so. Però so che per tutta la prossima settimana staccherò il telefono».



È la rivincita dell’argento di Atlanta ‘96?

«No, non cercavo rivincite. Quello è stato un grande argento. Volevo misurarmi con il mondo femminile dopo aver fatto bene nel settore maschile e con i giovani. Diciamo che adesso la mia vanità è particolarmente appagata».



La squadra l’ha seguita subito.

«Sono state brave. Di motivazione ce n’era anche troppa e stava diventando ansia. Ma la motivazione da sola non basta: serve la capacità di accettare il cambiamento e loro l’hanno avuta».



È di nuovo l’Italia di Velasco.

«Vittoria o sconfitta, è sempre così: l’allenatore al centro dell’attenzione. È la negazione dell’idea di squadra. In realtà le cose sono diverse: sono orgoglioso di me, d ello staff, delle ragazze, di Coni e Federazione che ci hanno messo nelle condizioni ideali per lavorare. In ogni gruppo ci sono i ruoli e ogni ruolo conta: se ne manca uno, i problemi sono seri».



Voleva ragazze forti e indipendenti.

«Sono state straordinarie e lo direi anche se avessimo perso. Di due cose sono molto orgoglioso: in tutti questi giorni hanno fatto riunioni per conto loro senza coinvolgere me, non ho mai saputo cosa si sono dette. E oggi (ieri, ndr) prima della partita hanno scelto loro come fare il riscaldamento, non c’era bisogno delle mie indicazioni».



La gestione è stata difficile?

«Volevo un’esperienza diversa e in effetti lo è stata. Io per primo ho fatto uno sforzo per capire, non potevo basarmi su quanto avevo fatto in precedenza. Ho ascoltato il mio staff imparando molto. Penso che insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro».



La grande vittoria di una nazionale al femminile.

«In campo si è soli: volevo autonomia e indipendenza, è una silenziosa rivoluzione delle donne. Ci sono uomini che ancora non riescono ad accettare questo cambiamento e penso che uno dei problemi della violenza sulle donne sia dovuto proprio a questo. Ma è qualcosa di inevitabile e io, da padre di figlie femmine e nonno di nipoti femmine, ci tengo molto. Spero che questa vittoria possa contribuire a cambiare la cose».



Ha parlato molto con Paola Egonu?

«In realtà ho parlato con diverse giocatrici, ovviamente anche con lei».



Argomento?

«Su Paola c’è una pressione particolare perché è un’icona, il personaggio ha vita propria e diventa difficile da gestire. Poi è giusto avere opportunità di notorietà ma deve sapere che sono cose da gestire. Non so se mi ha ascoltato oppure no, l’importante è seminare. Tecnicamente abbiamo trovato soluzioni che non ci costringessero a far passare il nostro gioco sempre e solo da lei».



Il dualismo con Antropova?

«La cosa più importante è stabilire i ruoli e lo abbiamo fatto. Partendo da questo presupposto, tutto il resto è venuto di conseguenza».



La prima cosa su cui è intervenuto?

«Non ho messo obiettivi di gruppo».



Una squadra che non è una squadra?

«No, è diverso. L’importante è giocare insieme non per amicizia ma perché giocando bene si ottengono risultati. Forse partire da questo presupposto ha aiutato. Poi l’obiettivo ha fatto il resto: era così importante che probabilmente hanno lasciato perdere le piccole cose. Sempre che ce ne fossero, non ne ho idea».



Questa squadra si può migliorare?

«Io credo che ci sia margine per fare meglio. Ma non in questa partita: sono state perfette».



Un pensiero per…

«Due dirigenti che non ci sono più e avrei voluto qui con me: Giuseppe Brusi e Leo Novi, tutti e due fondamentali nel mio percorso».



Le manca qualcosa?

«La medaglia, non so perché ma all’allenatore non la danno».