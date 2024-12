Pallavolo: De Giorgi e l’amarezza per le Olimpiadi

Il ct della nazionale italiana maschile di pallavolo Ferdinando De Giorgi , nel suo intervento di apertura degli "Stati generali della Pallavolo" in corso a Milano ha dichiarato: "Questa squadra nella mia gestione è stata sempre la più giovane in tutti i tornei, ma è stata una squadra molto competitiva, abbiamo fatto due Europei, un Mondiale e l'ultima Olimpiade a Parigi, che un po' di amaro in bocca ha lasciato".

De Giorgi è l'allenatore della Nazionale italiana maschile, un ruolo per il quale ha ottenuto sin da subito grande successo, subentrando al posto di Gianlorenzo Blengini dopo l'avventura Olimpica di Tokyo 2020 conclusa ai quarti di finale.

Le dichiarazioni

De Giorgi prosegue il discorso sulle Olimpadi: "Bisogna però guardare al percorso, che è un percorso di eccellenza che non significa vincere sempre, ma essere sempre competitivi. Questa squadra ha fatto il suo percorso ed è una squadra che profuma di futuro. Ha possibilità di crescere ed essere sempre più competitiva. Questa sconfitta per noi, di non aver preso la medaglia olimpica, è un punto importante per trovare stimoli verso il futuro. Ci saranno cose da conquistare ancora, sempre guardando noi e le cose che noi possiamo migliorare senza crearci scuse o quant'altro. Ci concentreremo sulle cose che potremo fare meglio".

La sconfitta alle Olimpiadi

Dopo aver perso la finale per il bronzo contro gli Usa, l'allentaore De Giorgi aveva dichiarato: "Loro sono stati più bravi nelle fasi finali dei set, abbiamo lottato ma non è bastato. Resta l’amarezza ma siamo un gruppo giovane con grandi margini. Adesso un grosso in bocca al lupo alle ragazze per la finale"

Sul futuro di questa nazionale che resta comunque campione del mondo in carica e vicecampione d’Europa: "Noi siamo partiti nel 2021, è una squadra giovane che deve sì fare esperienza ma ha già vinto un Europeo e un Mondiale. Ci sarà da aggiungere qualche giocatore, ma rimane un percorso virtuoso. Al di là dell’amarezza del non aver vinto una medaglia, bisogna stare positivi visto che è un gruppo con margine per molti anni".