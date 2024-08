Angela Carini abbandona in lacrime contro Khelif dopo un colpo: "Non è giusto"

Succede tutto in pochi minuti. Angela Carini si ritira, dopo 46 secondi contro Khelif, per un paio di colpi presi. Si commuove e dice: "Non è giusto". Contemporaneamente a Casa Italia arriva la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e per quanto la visita sia blindata è impossibile non parlare di quello che è appena successo. Le immagini scorrono sui maxi schermi di Casa Italia e Meloni dice: "Non ero d'accordo con la scelta del 2021 quando il Cio cambiò il regolamento su questa materia, non sono d'accordo oggi. Ringrazio Angela per come si è battuta, mi dispiace si sia ritirata. Mi sono emozionata quando ha scritto: "Combatterò" perché in queste cose contano testa e dedizione, ma conta anche poter competere ad armi pari. E questa non era una sfida ad armi pari. Bisogna fare attenzione, nel tentativo di non discriminare, a discriminare".