Carini e il caso Khelif, il rispetto delle differenze

An gela Carini si è trovata in una vicenda più grande di sé. Troppo più grande di sé. E non ha retto. Ancor prima del dolore per i cazzotti della rivale. Basterebbe scorrere l’elenco di chi ha commentato il suo ritiro dopo circa quaranta secondi di boxe all’Olimpiade contro l'algerina Khelif. Al fianco della napoletana si sono schierati Elon Musk, il presidente argentino Milei, JK Rowling la madre di Harry Potter che da anni combatte una battaglia sull’identità di genere e contro l’erosione del concetto di donna. Perché è passata la notizia – del tutto falsa – che l’algerina fosse un uomo, un trans. Non è così. La questione è molto più delicata e sottile. L’atleta ha un’iperproduzione fisiologica di testosterone. In un’occasione, prima di una finale mondiale, ha subito una squalifica da parte dell’Iba (associazione di riferimento del pugilato dilettantistico) sulla base di un test mai reso pubblico.

E non stiamo parlando nemmeno di una pugile che stravince tutti i suoi incontri distruggendo le avversarie. Perdonateci i paragoni vintage, ma siamo ben lontani dalla mascolinità delle donne dei regimi comunisti. Pensiamo alla cecoslovacca Kratochvílová che ancora oggi detiene il record mondiale degli 800 metri stabilito nel 1983. O della cestista russa Semionova che era alta due metri e tredici.



Non tutto è di facile definizione. O bianco o nero. C’è una terra grigia che probabilmente sarà sempre più popolata. Quello dell’algerina Khelif non è l’unico caso controverso a Parigi 2024. Le istituzioni, anche quelle sportive, devono prenderne atto e attrezzarsi scientificamente, legalmente e culturalmente per governare questa terra di mezzo. Perché il concetto di equità nello sport è certamente sacrosanto. Ma lo è anche il rispetto delle differenze fisiologiche all’interno dello stesso genere. L’errore principale è stato commesso dal Cio che per timore di trovarsi coinvolto in dispute politiche, ha preferito non decidere. Sperando che tutto cadesse nel dimenticatoio.

Quel che le istituzioni sportive non si rassegnano ad accettare è l’enorme potenza comunicativa dello sport. Non a caso, esponenti politici di tutto il mondo si sono tuffati sul caso. Piaccia o meno, lo sport è politica. Deve affrontare i temi, anche quelli più spinosi. E darsi delle regole. E dove non è possibile, spiegare – ma non in maniera superficiale – perché non è stato possibile. Mandare gli atleti allo sbaraglio sa poco di de Coubertin.