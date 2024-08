Caso Carini, Bach: "Khelif è una donna, il Cio farà chiarezza"

PARIGI - Alle Olimpiadi il caso Carini non perde intensità a distanza di 24 ore dal ritiro della campionessa azzurra, che ha deciso di lasciare la boxe. Ne hanno parlato anche il presidente del Cio Thomas Bach e la premier Giorgia Meloni, che si incontrati a Parigi. "E' stato un incontro positivo, abbiamo parlato anche del caso Carini. Siamo rimasti d'accordo di restare in contatto per 'dare il benvenuto' allo stesso background scientifico e rendere la situazione più comprensibile perché lei (la pugile algerina iperandrogina Imane Khelif, ndr) è una donna ed ha fatto competizioni per sei anni al livello internazionale".