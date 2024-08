Khelif, l'orgoglioso messaggio dopo l'oro: "L'ho vinto da donna"

PARIGI (Francia) - Le polemiche hanno accompagnato il suo percorso olimpico, ma alla fine ha vinto lei. Imane Khelif rivendica il suo ruolo di donna dopo aver conquistato l'oro olimpico a Parigi 2024 . La boxeur algerina - nonostante le molteplici polemiche - ha portato avanti il proprio percorso fino in fondo. La medaglia d’oro è arrivata dopo un tragitto tortuoso, con il ritiro dell’azzurra Carini e con le parole di fuoco delle altre avversarie che hanno denunciato una situazione non proprio lineare, e ancora indecifrabile a livello di regolamenti.

Le parole della Khelif

"Sono pienamente qualificata per prender parte a questa competizione - ha puntualizzato l’algerina - sono una donna come tutte le altre, sono nata donna, ho vissuto come una donna e ho gareggiato come una donna: su questo non ci sono dubbi. Tutto ciò che è successo dà alla mia vittoria un sapore speciale: con il mio oro ho mandato un messaggio. La mia dignità e il mio onore sono al di sopra di ogni altra cosa”.