Khelif denuncia Musk e Rowling per cyberbullismo. Il legale: "Danni evidenti"

"I primi autori del cyberbullismo ai danni di Imane Khelif sono personalità politiche e personaggi pubblici che hanno usato i propri account sulle piattaforme social in questa campagna contro la mia cliente. In tal caso il problema dell'identificazione non si pone, essendo ben noti". Con queste parole Nabil Boudi, legale della pugile algerina iperandrogina medaglia d'oro a Parigi, ha svelato l'apertura di un'inchiesta da parte del tribunale francese nella quale sarebbero coinvolti diversi personaggi di spicco.