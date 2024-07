Rossella Fiamingo, che flop: esce ai sedicesimi nella spada!

PARIGI - Inizia davvero male l'avventura olimpica della scherma italiana ai Giochi di Parigi. L'azzurra Giulia Rizzi è stata eliminata ai sedicesimi nella spada femminile dalla polacca Alicja Klasik. E anche Rossella Fiamingo, su cui tutta l’Italia contava per una medaglia, viene incredibilmente eliminata. Vince l’americana Cebula, che in lacrime festeggia una vittoria solo sognata. La Fiamingo era sopra 13-12, poi la rimonta. Finisce 15-14 per l’atleta statunitense. Un grande dispiacere per Rossella, medaglia d’argento a Rio de Janeiro nel 2016, prima medaglia olimpica individuale nella storia della spada femminile azzurra e bronzo a squadra a Tokyo 2020. La sua avventura a Parigi non è comunque finita, gareggerà ancora nella competizione a squadre.