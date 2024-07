Scherma diretta Olimpiadi fioretto: Marini e Bianchi, segui le gare LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Al via la terza giornata ai Giochi Olimpici di Parigi con la scherma ancora protagonista. Occhi puntati sugli azzurri Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini nel fioretto maschile. Giornata da dimenticare invece per la sciabola femminile : Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile sono state tutte eliminate al debutto. Segui la diretta della giornata .

15:07

Fioretto uomini, Marini da applausi

Anche Tommaso a valanga: 7-2 con il francese Pauty.

15:05

Fioretto uomini, Bianchi vede i quarti

Lo schermidore romano conduce 10-2 con il ceco Choupenitch.

15:03

Fioretto uomini, Marini e Bianchi show

Marini avanti 5-1 con Pauty! Stesso risultato per Bianchi con Choupenitch.

14:57

Fioretto uomini, buona partenza degli azzurri

Marini avanti 3-1 con Pauty, Bianchi allunga sul 4-1 con Choupenitch.

14:54

Fioretto uomini, ci siamo: ecco i tre azzurri protagonisti

Cresce l'attesa per Macchi, Bianchi e Marini. Tra poco al via le sfide degli ottavi di finale.

14:46

Sciabola femminile, in corso gli ottavi di finale

Si sta completando il tabellone della sciabola femminile: in corso gli ottavi di finale. Nessuna azzurra in gara.

14:35

Fioretto uomini, il programma degli ottavi

I migliori 16 atleti del fioretto maschile individuale, tra i quali figurano Macchi, Bianchi e Marini, si sfideranno agli ottavi di finale, nella suggestiva cornice del Grand Palais: si parte dalle 14:55.

14:25

14:10

Sciabola donne, al via gli ottavi

Atmosfera incandescente al Grand Palais: iniziano le prime quattro sfide della specialità. Nessuna azzurra in pedana.

14:05

13:55

Fioretto uomini, gli azzurri agli ottavi

Marini (Ita)-Pauty (Fra)

Macchi (Ita)-Matsuyama (Jap)

Bianchi (Ita)-Choupenitch (Cze)

13:51

Fioretto uomini, Macchi sfida Matsuyama agli ottavi

Il giapponese domina 15-6 Mertine e vola agli ottavi: il classe 1996 è in uno stato di forma strepitoso. All'azzurro Macchi servirà un'impresa per batterlo.

13:48

13:40

Fioretto uomini, gli azzurri agli ottavi

Guillaume Bianchi e Tommaso Marini conoscono già il nome dei loro avversari agli ottavi: sfideranno rispettivamente il ceco Choupenitch e il francese Pauty. Macchi invece guarda con attenzione al duello tra io giapponese Matsuyama (n.6 del seeding) e il francese Mertine: chi vince lo sfida dalle ore 15.

13:35

Fioretto uomini, tripletta Italia ai sedicesimi!

Vincono e convincono i tre fiorettisti azzurri che staccano il pass per gli ottavi, sognando la medaglia d'oro: Filippo Macchi ha battuto 15-10 il cinese Xu, Guillaume Bianchi ha avuto la meglio sul canadese Van Haaster (15-4), mentre Tommaso Marini ha piegato la resistenza di un altro canadese, Brozsus, con il punteggio finale di 15-9.

13:30

Fioretto uomini, Macchi in pedana per i sedicesimi di finale

Lo schermidore azzurro sfida il cinese Xu, poi sarà la volta di Marini, già agli ottavi, contro il francese Pauty e Bianchi che se la vedrà con il ceco Choupenitch.

