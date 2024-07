Valentina Vezzali, che bordate alla scherma: "Noi eravamo diverse"

Valentina Vezzali non è solo una delle donne più vincenti dello sport italiano e mondiale (9 medaglie olimpiche di cui 6 d'oro) ma è anche una che non le manda a dire. In una lunga intervista a Repubblica rifila varie stoccate al fioretto femminile: manca la gara a squadre, ma il flop delle atlete in singolare resta. E lei lo commenta così: "Di Francisca, Errigo, Trillini, eravamo diverse, forse non ci volevamo bene, ma non saremmo arretrate di un metro. C’è un solo segreto, combattere sempre".