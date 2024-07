Scherma diretta Olimpiadi 2024: segui i match dell'Italia della spada

PARIGI (Francia) - L’Italia della scherma torna in pedana con le ragazze che oggi affronteranno il torneo di spada a squadre. Dopo le deludenti prestazioni nelle gare individuali, le azzurre si riscattano e piegano l'Egitto ai quarti di finale: ora sono attese dalla semifinale del torneo olimpico dove sfideranno la Cina. Segui la diretta della giornata.

16:21

Italia-Cina 18-9

Due stoccate vincenti di Yu che accorcia le distanze.

16:18

Italia-Cina 18-7, termina il quarto assalto

Ottima Fiamingo dopo una parata precisa e una risposta vincente. Rossella va anche a segno con un'altra stoccata vincente per il +11 delle azzurre! Termina il quarto assalto: è il momento di Rizzi-Yu.

16:16

Italia-Cina 16-7

Parata e risposta di Fiamingo che poi vola sul +9 con una rimessa vincente.

16:14

Italia-Cina 14-7, termina il terzo assalto

Ricci fa volare le azzurre con una stoccata in allungo. Termina anche il terzo assalto: ora Fiamingo-Tang.

16:12

Italia-Cina 13-7

Una serie di doppi colpi portano le azzurre sul +6.

16:10

Italia-Cina 10-5

Rizzi perfetta con una parata e risposta e un anticipo vincente. La Sun risponde con una stoccata pulita.

16:09

Italia-Cina 8-4, termina il secondo assalto

Tang risponde di rimessa, Santucci è però concentrata con una efficace parata e risposta. Ora è il turno di Rizzi e Sun in pedana.

16:05

Italia-Cina 7-3

Rimessa vincente e stoccata alla gamba: Santuccio show, +4 Italia!

16:03

Italia-Cina 5-3

Tang va a segno accorciando sul -1 ma Santuccio c'è e ristabilisce il +2 azzurro.

16:02

Italia-Cina 4-2, termina il primo assalto

Buon inizio di Fiamingo che lascia spazio a Santuccio, opposta a Tang.

16:01

Italia-Cina 4-2

Fiamingo inizia bene e si porta avanti sul +2.

15:58

Italia-Cina, squadre in pedana

Azzurre e cinesi in pedana: al via la semifinale con Fiamingo-Yu.

15:53

Slitta l'inizio di Italia-Cina

L'aasalto tra le azzurre e le cinesi inizierà in ritardo: è in chiusura la semifinale per il quinto posto tra Corea del Sud e Stati Uniti.

15:50

Italia-Cina, le formazioni

ITALIA: Fiamingo, Santuccio, Rizzi (Navarria in panchina).

CINA: Yu, Tang, Sun.

15:40

Spada a squadre donne, tra poco le semifinali

Ancora 10 minuti e si riparte con le semifinali: Italia-Cina e Polonia-Francia.

15:15

Spada a squadre donne, cresce l'attesa per l'Italia in semifinale

Appuntamento fissato al Grand Palais per le 15:50: l'Italia vuole assolutamente centrare l’accesso all’ultimo atto del torneo per garantirsi almeno una medaglia.

15:00

Torneo spada a squadre donne, il tabellone

Semifinali:

Italia (1)-Cina (5)

Polonia (3)-Francia (7)

Le gare avranno inizio alle ore 15:50.

14:45

Torneo spada a squadre donne, i risultati ai quarti

Quarti di finale:

Italia-Egitto 39-26

Cina Ucraina 45-41

Francia-Corea del Sud 37-31

Polonia-Stati Uniti 31-29

14:35

Spada a squadre donne, la semifinale sarà Italia-Cina

Saranno le asiatiche le avversarie delle azzurre al penultimo atto del torneo: battuta l'Ucraina 45-41. Si torna in pedana alle 15:50.

14:30

Santuccio trascina l'Italia

Le azzurre volano al penultimo atto del torneo di spada a squadre, trascinate dall'ottima prova di Alberta Santuccio, che chiude la sfida con un parziale di +9 nei suoi assalti. Bene anche Giulia Rizzi dopo un avvio complicato, mentre Rossella Fiamingo ha alternato momenti di difficoltà a colpi di alta scuola.

14:27

+++ Finisce qui: Italia batte Egitto e vola in semifinale +++

Le azzurre superano le egiziane 39-26 e volano al penultimo atto del torneo di spada a squadre. Attendono la vincente del confronto tra Cina e Ucraina.

14:24

Italia-Egitto 39-26

Ancora una doppia stoccata vincente di Alberta Santuccio con un parziale di 7-4! Le azzurre vedono la semifinale olimpica.

14:23

Italia-Egitto 37-26

Doppia botta vincente di Santuccio: azzurre sul +11!

14:22

Italia-Egitto 35-26

C'è la stoccata di Ehab ma arriva dopo l’alt dell’arbitro: cartellino giallo per l'egiziana quando mancano 1’37” al termine di una sfida ormai indirizzata.

14:21

Italia-Egitto 34-25

Ehab tenta di accorciare le distanze ma Santuccio c'è.

14:19

Italia-Egitto 32-22

A tre minuti dalla fine, le azzurre sono in vantaggio di 10 stoccate. Ora Santuccio affronta Ehab: è il momento decisivo della sfida.

14:17

Italia-Egitto 32-22

Il tempo scorre a favore delle azzurre: arriva anche l’ammonizione a Fiamingo per passività.

14:16

Italia-Egitto 32-22

Gaber tenta l'affondo ma manca il bersaglio e viene toccata da Fiamingo.

14:14

Italia-Egitto 30-21, termina il settimo assalto

Sono nove le stoccate di margine per le azzurre: ora è il turno di Fiamingo e Gaber.

14:12

Italia-Egitto 30-21

Rizzi efficace a bordo pedana: +9 Italia!

14:11

Italia-Egitto 28-20

Rizzi a segno con una bella stoccata ma l'egiziana risponde per le rime.

14:10

Italia-Egitto 26-18

Rizzi c'è: l'azzurra tocca per prima per il 25-18 poi vola sul +8 (26-18) con un'ottima difesa e successivo attacco.

14:09

Italia-Egitto 24-18, al via il settimo incontro

In pedana Rizzi e Hussein.

14:07

Italia-Egitto 24-18, termina il secondo giro di assalti

Stoccata vincente per Fiamingo, al secondo tentativo, dopo un'ottima difesa: +6 per le azzurre.

14:06

Italia-Egitto 22-18

Si sblocca Fiamingo per il nuovo +4 azzurro in quarto di finale finora più complicato del previsto.

14:04

Italia-Egitto 21-18

La nordafricana Ehab va subito a segno con due stoccate vincenti: -3.

14:02

Italia-Egitto 21-16, finisce il tempo

Parata e risposta dell'azzurra: +5 Italia. Ora il sesto assalto con Fiamingo ed Ehab in pedana.

14:01

Italia-Egitto 20-16

Santuccio da applausi: evita la stoccata al piede e poi trova l'affondo vincente.

14:00

Italia-Egitto 19-16

Altro doppio colpo tra Santuccio e Hussein: le azzurre difendono il +3.

13:58

Italia-Egitto 17-14, azzurre avanti di tre

Terminano i tre minuti con il secondo mini assalto vinto dalle nordafricane. Torna in pedana Santuccio, che affronta Hussein.

13:56

Italia-Egitto 17-14

La Rizzi ribatte colpo su colpo ma viene sorpresa dalla stoccata della Gaber.

13:54

Italia-Egitto 16-12

La nordafricana va ancora a segno con un efficace doppio colpo ma continua ad avere problemi con la spada, cambiata per la seconda volta finora.

13:53

Italia-Egitto 15-11

Gaber a segno, Rizzi risponde con un perfetto arresto.

13:51

Italia-Egitto 14-10

Terminano i tre minuti: torna in pedana Rizzi contro Gaber.

13:50

Italia-Egitto 14-10

Il corpo a corpo premia ancora l'egiziana ma Fiamingo, da fondo pedana, pizzica il fianco dell'avversaria.

13:48

Italia-Egitto 13-9

Hussein è aggressiva e si fa pericolosamente sotto sul -3 ma Fiamingo va ancora a segno con un'ottima stoccata.

13:47

Italia-Egitto 11-6

L'egiziana Hussein accorcia le distanze ma l'azzurra, argento a Rio 2016, si sblocca andando a segno.

13:46

Italia-Egitto 10-5, si chiude il secondo tempo

Altro colpo a testa per Rizzi ed Ehab e azzurre che confermano il +5. Ora in pedana è il turno di Fiamingo-Hussein.

13:45

Italia-Egitto 9-4

Una stoccata a testa e azzurre che conservano il +5.

13:44

Italia-Egitto 8-3

Rizzi concentrata con tre stoccate ma l'egiziana Ehab prova a ricucire lo strappo.

13:42

Italia-Egitto 5-1, primo assalto da appalusi

Alberta Santuccio chiude al meglio il primo assalto delle azzurre. Ora il secondo assalto: Rizzi ed Ehab in pedana.

13:40

Italia-Egitto 4-1

Alberta scatenata con un'altra stoccata vincente, poi commette un errore che si tramuta in una penalità.

13:36

Italia-Egitto 3-0

Tripla stoccata di Alberta Santuccio che mette subito alle corde l'egiziana Gaber.

13:34

Italia-Egitto 0-0, si parte

Il primo assalto della sfida sarà tra Santuccio e Gaber.

13:32

Italia-Egitto, ci siamo

Le due formazioni fanno il loro ingresso in pedana.

13:30

Italia-Egitto, le formazioni

ITALIA: Fiamingo, Rizzi, Santuccio.

EGITTO: Ehab, Gaber, Hussein.

13:27

Spada femminile a squadre, il tabellone completo

Italia (1)-Egitto (8)

Cina (5)-Ucraina (4)

Polonia (3)-Stati Uniti (6)

Francia (7)-Corea (2)

13:20

Spada femminile, parte bassa del tabellone da incubo

La parte bassa del tabellone è letteralmente da incubo con la favorita n.1 per la vittoria, la Corea del Sud, che dovrà faticare parecchio per raggiungere la finale olimpica: sulla strada delle asiatiche c'è infatti la Francia e poi, in semifinale, l’eventuale sfida alla vincente di Polonia-Stati Uniti.

13:10

Italia, obiettivo semifinale

Il quartetto azzurro, composto da Fiamingo, Rizzi, Santuccio e Navarria sfida le egiziane con l'obiettivo di staccare il pass per il penultimo atto del torneo: in caso di successo, le azzurre se la vedranno contro la vincente del confronto tra Cina e Ucraina in programma dalle 15:50.

13:00

Italia, la squadra femminile di spada

La squadra femminile della spada vedrà impegnate Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Mara Navarria. L'incontro con l'Egitto inizierà alle 13.30.

