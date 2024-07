Olimpiadi diretta scherma, sciabola a squadre maschile: segui LIVE

15:10

Torre non delude: azzurri sul 15-8

Torre concede una sola stoccata al suo avversario e chiude con un parziale di 5-1: l'Italia è ora in vantaggio 15-8.

15:09

Torre da riserva a titolare: 13-7

La riserva Torre sale in pedana contro Dolegiewicz iniziando il suo assalto con un parziale di 3-0.

15:07

Bravo Curatoli: 10-7 per l'Italia

Parziale di 5-3 di Curatoli nel suo assalto contro Dolegiewicz: azzurri in vantaggio di 3 stoccate.

15:06

Samele lascia l'Italia in vantaggio 5-4

Samele chiude il suo assalto con Saron con un colpo vincente che porta l'Italia in vantaggio 5-4. Ora salgono in pedana Curatoli e Dolegiewicz.

15:03

Italia e Stati Uniti in pedana: 4-4

È iniziato il primo dei 9 assalti tra Italia e Stati Uniti: Samele e Saron sono sul 4-4.

14:55

Tra poco l'Italia contro gli Stati Uniti

Dalle 15 l'Italia salirà in pedana per affrontare gli Stati Uniti nel torneo di consolazione di Parigi 2024: è la semifinale per il 5°/8° posto. Nella formazione azzurra Pietro Torre sostituisce Michele Gallo per questa sfida, gli altri due nostri portacolori saranno Luigi Samele e Luca Curatoli. Gli americano in pedana saranno Mitchell Saron, Filip Dolegiewicz e Colin Heathcock.

14:35

Quarti di finale e semifinali

Questi i risultati dei quarti di finale della sciabola a squadre maschile: Corea del Sud batte Canada 45-33, Francia batte Egitto 45-41, Ungheria batte Italia 45-38, Iran batte Stati Uniti 45-44. Le semifinali per il titolo saranno Corea del Sud-Francia e Ungheria-Iran. L'Italia affronterà gli Stati Uniti nel torneo di consolazione per il 5°-8° posto.

14:24

Italia eliminata: 45-38 per l'Ungheria

Curatoli non riesce nel miracolo di recuperare lo svantaggio: Szilagyi mette a segno la stoccata decisiva che dà il successo all'Ungheria. Finisce 45-38 per la squadra magiara, che si qualifica per le semifinali.

14:21

Vola l'Ungheria: 44-36

Szilagyi mette in difficoltà Curatoli e porta i magiari sul +8. L'azzurro ora chiede di cambiare la sua sciabola. Manca un solo punto all'Ungheria per la vittoria.

14:18

Szatmari recupera: 40-34 per l'Ungheria

L'ottavo assalto si chiude con un parziale di 5-5 tra Samele e Szatmari dopo un iniziale 4-0 per l'azzurro. Ora il nono e ultimo assalto tra Curatoli e Szilagyi. Serve un miracolo ai ragazzi del ct Nicola Zanotti.

14:16

Szatmari reagisce: 38-33 per l'Ungheria

Tre stoccate consecutive per Szatmari, che riporta lontano l'Ungheria, a +5 dall'Italia nel penultimo assalto dei questo quarto di finale delle Olimpiadi 2024.

14:12

Samele all'attacco: 35-32 per l'Ungheria

Samele mette e segno subito tre stoccate, accorciando le distanze.

14:11

Gemesi show: 35-29 per l'Ungheria

Parziale di 5-1 per Gemesi su Gallo: il punteggio è ora di 35-29 per la nazionale magiara. Ora salgono in pedana Samele e Szatmari per l'ottavo e penultimo assalto.

14:09

Massimo vantaggio per l'Ungheria: 32-28

Nel settimo assalto Gallo non inizia al meglio: Gemesi mette a segno un parziale di 2-0 che porta l'Ungheria al massimo vantaggio.

14:07

Ungheria in vantaggio 30-28

Il sesto assalto si chiude con il parziale 7-3 per Szatmari su Curatoli: l'Italia adesso è sotto di 2 stoccate. Inizia l'ultimo giro con tre assalti: ora tocca a Gallo contro Gemesi.

14:03

Curatoli in difficoltà: 26-26

Szatmari recupera le due stoccate di svantaggio nell'assalto con Curatoli e riporta l'incontro in parità.

14:02

Break di Gallo: 25-23

Gallo chiude la sua seconda manche lasciando la squadra azzurra in vantaggio di 2 punti: ora tocca a Curatoli contro Szatmari nel sesto assalto per concludere il secondo giro di questo quarto di finale.

13:58

Samele chiude riportando avanti gli azzurri: 20-19

Samele riporta avanti l'Italia in chiusura del suo assalto: ora salgono in pedana Gallo e Szilagyi.

13:54

Gemesi recupera: 17 pari

Gemesi recupera i due punti di svantaggio per l'Ungheria: parziale di 4-2 a sfavore di Samele.

13:50

Bravo Gallo: 15-13 per l'Italia

Si chiude il primo giro di assalti con gli azzurri in vantaggio di due stoccate: ora inizia il secondo giro con la sfida tra Samele e Gemesi.

13:49

Problema per Szatmari

Problema per un tocco alla maschera di Szatmari: punteggio sul 14-13 per l'Italia. Breve pausa e poi si riprende.

13:47

Regna l'equilibrio: 12-12

Gallo e Szatmari in pedana: punteggio totale sul 12-12.

13:43

Tocca a Gallo

Il terzo dei nove assalti in programma sta iniziando ora: il campione d'Europa Michele Gallo sfida Andras Szatmari.

13:42

Ci sono circa 9mila spettatori: 10-9 tra Italia e Ungheria

Curatoli chiude con un attacco vincente il suo assalto: Italia in vantaggio 10-9.

13:40

Curatoli pareggia: 7-7

Assalti vincenti per Curatoli che porta l'Italia in parità: 7-7.

13:39

C'è Curatoli in pedana: Ungheria in vantaggio 7-5

Ora sono in pedana Luca Curatoli e Csanad Gemesi con un parziale di 7-5 per l'Ungheria.

13:38

Ungheria avanti 5-3

L'assato tra Samele e Szilagyi si chiude sul 3-5 per l'ungherese.

13:35

Samele in vantaggio 3-2

L'Italia conduce per 3-2 adesso.

13:34

Inizia la sfida

Inizia Italia-Ungheria con la sfida tra Samele e Szilagyi.

13:32

Italia e Ungheria in pedana

Gli otto atleti delle due squadre (tre titolari e una riserva per ciascuna nazionale) sono in pedana per la presentazione al pubblico del Grand Palais di Parigi.

13:25

Gli orari della giornata fino alla finali

Alle 13.30 inizieranno i quattro quarti di finale della sciabola a squadre maschile, tra i quali Italia-Ungheria, alle 15 sono in programma le semifinali per il 5°-8° posto, alle 15.50 le semifinali per il titolo olimpico, alle 16.40 le finaline per il 5° e per il 7° posto, alle 19.30 la finale per il bronzo e alle 20.30 la finale per l'oro

13:10

Le squadre in pedana

L'Italia schiererà Samele, Curatoli e Gallo mentre l'Ungheria porterà in pedana Aron Szilagyi, Csanad Gemesi e Andras Szatmari.

12:55

Italia, la possibile semifinale

In caso di successo contro l'Ungheria, l’Italia avanzerebbe in semifinale dove sfiderebbe la vincente di Iran-Stati Uniti.

12:45

Scherma, il trionfo delle azzurre nella spada

Dopo le delusioni a livello individuale, l'Italia ha potuto festeggiare la medaglia d'oro nella spada a squadre femminile. Il quartetto azzurro ha battuto l'Egitto ai quarti, la Cina al penultimo atto e la Francia in finale. RIVIVI LA DIRETTA

12:35

Olimpiadi, il programma completo degli italiani

Non solo la sciabola a squadre maschile: ecco il programma completo di tutti gli italiani oggi in gara alle Olimpiadi. LEGGI TUTTO

12:20

Scherma, l'Italia sfida l'Ungheria

Subito un avversario durissimo per l'Italia: Gigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre sfideranno l’Ungheria, bronzo a Tokyo 2020 e capitanata dal tre volte oro olimpico indviduale Aron Szilagyi.

12:10

Sciabola maschile a squadre: il torneo

Questi gli accoppiamenti per i quarti di finale della sciabola maschile a squadre, con l'Italia che debutterà contro l'Ungheria:

Corea del Sud-Canada

Egitto-Francia

Ungheria-Italia

Iran-Stati Uniti

12:00

Olimpiadi, tocca alla sciabola a squadre maschile

Dopo l'oro vinto dalla squadra femminile nella spada, tocca al quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre nella sciabola a squadre.

Parigi