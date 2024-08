Scherma, diretta Olimpiadi: Italia, spada maschile a squadre eliminata LIVE

PARIGI (FRANCIA) - La campagna olimpica dell'Italia prosegue con il torneo di scherma di spada maschile a squadre. Gli azzurri Davide Di Veroli , Andrea Santarelli , Federico Vismara e Gabriele Cimini si fermano ai quarti di finale contro la Repubblica Ceca . Il team al massimo potrà eguagliare il quinto posto degli italiani nella competizione di sciabola l'unico oro resta quello conquistato dalle donne nella spada femminile a squadre . Segui la competizione in diretta.

14:50

L'Italia affronta il Venezuela

Alle 15 l'Italia tornerà in pedana per affrontare il Venezuela, sconfitto dal Giappone per 39-33. Sull'altra pista si terrà Egitto-Kazakistan.

14:40

Si riparte alle 15 con gli incontri per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto

L'Italia tornerà in pedana alle 15 per provare a piazzarsi in quinta posizione. Seguiranno le due semifinali.

14:24

Vince la Repubblica Ceca 38-43

Jurka sorprende Di Veroli e lo batte con un parziale di 8-14. L'Italia perde il quarto di finale contro la Repubblica Ceca calando negli ultimi assalti

14:21

Jurka pareggia ancora 34-34

Ancora un minuto di tempo a disposizione per stabilire il vincitore. Intanto Jurka ribalta il parziale sul 4-5 e pareggia il totale.

14:19

Finisce il primo minuto 33-30

Parte molto bene Di Veroli, parziale sul 3-1 per lui e triplo vantaggio per l'Italia.

14:18

Al via l'ultimo assalto

Di Veroli affronta Jurka nell'ultimo e decisivo assalto con gli azzurri in vantaggio di un punto.

14:17

Termina l'ottavo assalto 30-29

Il penultimo assalto si chuide sul 30-29 con l'Italia in vantaggio minimo prima dello scontro conclusivo.

14:15

Finisce il secondo minuto 30-28

Dopo essersi portato sul 2-0 nel parziale, Vismara è stato bravo a reagire dopo la risposta di Rubes. Adesso il parziale segna 3-1 e vale il vantaggio dell'Italia.

14:13

Prima stoccata di Vismara 28-27

L'Italia torna avanti nel punteggio, parziale sull'1-0 per l'azzurro dopo un minuto.

14:12

Il penultimo assalto riparte dalla parità

In pedana pronti Vismara e Jurka per l'ottavo e penultimo assalto dell'incontro.

14:11

Il settimo assalto si chiude ancora in equilibrio 27-27

Parziale sul 2-2 tra Santarelli e Beran e punteggio totale che sale sul 27 pari. Si passa agli ultimi due assalti.

14:10

Punita la passività di Santarelli e Beran

Il primo minuto dell'assalto si chiude sull'1-1 per la passività di entrambi i team.

14:08

Settimo assalto al via

Santarelli affronterà Beran per il primo assalto dell'ultimo terzo dell'incontro.

14:07

Termina il sesto assalto 25-25

Il sesto assalto si chiude in equilibrio tra Italia e Repubblica Ceca. Molto bene Jurka che oltre ad aver annullato lo svantaggio ha mandato il suo team avanti per la prima volta prima di subire il pareggio di Vismara.

14:05

Il ceco riesce a pareggiare 24-24

Vismara chiede di cambiare spada dopo la rimonta di Jurka. Parziale sul 7-11 e pareggio nel totale per 24-24 quando manca meno di un minuto al termine del sesto assalto.

14:04

Continuo botta e risposta tra Vismara e Jurka 24-23

Jurka le sta provando tutte per avvicinare l'Italia a un minuto dalla fine parziale sul 7-10.

14:01

Jurka recupera 19-15

Reazione immediata del ceco che in pochi secondi pareggia il parziale portandolo sul 2-2.

14:01

Parte forte Vismara 19-13

Buon primo minuto dell'azzurro, che approccia l'assalto in maniera aggressiva e si porta su un parziale di 2-0.

13:59

Inizia il sesto assalto

Il sesto assalto vedrà Vismara contro Jurka.

13:58

Di Veroli e Beran pareggiano il parziale 17-13

Il quinto assalto preserva i 4 punti di vantaggio dell'Italia. Parziale sul 2-2 tra Di Veroli e Beran.

13:55

I protagonisti del quinto assalto

Il quinto assalto vedrà in pedana Di Veroli contro Beran.

13:54

Il quarto assalto si chiude 15-11

Il quarto assalto si conclude sul 15-11. Santarelli conquista 1 punto in più di margine chiudendo il parziale sul 4-3.

13:52

Un minuto alla fine dell'assalto 14-11

Rimane molto bilanciato il quarto assalto con Santarelli e Rubles pari nel parziale per 3-3.

13:51

Primo minuto in equilibrio 12-9

Il primo minuto vede un parziale di 1-1 tra Santarelli e Rubes. L'Italia resta a +3.

13:49

Si parte con il quarto assalto

Il quarto assalto riporta in pedana Santarelli e Rubes.

13:48

Termina anche il terzo assalto 11-8

Arrivati a un terzo del match l'Italia guida in vantaggio per 11-8. Tra Vismara e Beran il parziale si chiude sul 4-5 per il ceco.

13:45

Cartellino rosso per Beran

Stoccata di penalità per la Repubblica Ceca dopo la richiesta di Vismara di rivedere in video l'irregolarità avvenuta in pedana.

13:43

Primo minuto in equilibrio 8-4

Il primo minuto del terzo assalto vede un sostanziale equilibrio con il parziale che segna un 1-1 per un complessivo di 8-4.

13:42

Inizia il terzo assalto

Si passa al terzo assalto della sfida. Vismara affronta Beran.

13:41

Si conclude il secondo assalto 7-3

Il secondo assalto termina sul 7-3 per l'Italia. Santarelli chiude con un parziale di 5-2 che ha permesso agli azzurri di distanziarsi.

13:39

Ultimo minuto per Santarelli-Jurka 5-2

Manca un minuto alla fine del secondo assalto e il parziale dice 3-1 per Santarelli mentre il totale è sul 5-2 per l'Italia.

13:38

Italia avanti per 4-1

Inizia bene Santarelli, colpisce due volte l'avversario in poco più di un minuto e aumenta le distanze.

13:37

Si passa al secondo assalto

Tutto pronto per il secondo assalto. Santarelli affronterà Jurka.

13:36

Termina il primo assalto 2-1

Il primo assalto si conclude con un vantaggio minimo per l'Italia. Di Veroli chiude il parziale sul 2-1 contro Rubes.

13:35

Di Veroli si porta in vantaggio 2-0

Primo assalto molto cauto per entrambi gli spadisti. Di Veroli riesce però a bucare la difesa dell'avversario in due occasioni portandosi sul 2-0.

13:34

Si inizia con un doppio giallo

I due iniziano la sfida con una lunga fase di studio durata oltre un minuto. La direzione di gara interviene con un provvedimento per entrambi gli atleti.

13:32

Si parte

Pronto il primo assalto, Di Veroli affronta Rubes.

13:30

Italia e Repubblica Ceca in pedana

Gli atleti dei due team salgono in pedana prima dell'inizio della sfida per presentarsi al pubblico del Grand Palais di Parigi.

13:25

Italia d'argento nel fioretto femminile a squadre

La campagna schermistica dell'Italia ripartirà dall'argento di ieri sera conquistato dalle azzurre nel fioretto femminile a squadre. Il team allenato dal ct Cerioni si è arreso solamente davanti agli Stati Uniti. RIVIVI LA FINALE

13:15

L'Italia si presenta da campione del mondo

Gli azzurri tornano alle Olimpiadi da campioni del mondo dopo l'oro conquistato nell'estate del 2023 a Milano. Un successo che ha riportato nel nostro paese un titolo che mancava dal 1993. In quell'occasione il quartetto azzurro superò in finale il team della Francia.

13:00

Si avvicina il momento degli azzurri

Il torneo della squadra azzurra inizierà alle 13:30 nell'incontro con la Repubblica Ceca valido per i quarti di finale.

Grand Palais, Parigi