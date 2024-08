Scherma Italia diretta, vince l'Ucraina, le ragazze della sciabola eliminate dalle Olimpiadi: segui LIVE

15:00

Italia-Ungheria: 33-40

Al termine dell'ottava frazione, Michela Battiston vince il proprio assalto contro l'ungherese Battai, ma il divario sembra ormai incolmabile

14:56

Italia-Ungheria: 26-35

Inizia l'ultimo giro, ma anche al termine del settimo assalto il divario resta significativo: nove stoccate di vantaggio per l'Ungheria

14:53

Italia-Ungheria: 22-30

Michela Battiston non riesce a ridurre il margine di svantaggio: l'Ungheria è ancora avanti di otto stoccate alla fine del sesto assalto

14:49

Italia-Ungheria: 16-25

La squadra magiara prende il largo al termine del quinto assalto

14:41

Italia-Ungheria: 15-20

E' iniziata la finale per il 5º/8º posto, l'Italia affronta l'Ungheria: magiare avanti per 20-15 dopo il quarto assalto

14:40

Sciabola femminile, l'Italia sfida l'Ungheria per 5º posto

Dopo l'esclusione dall semifinali del torneo di sciabola a squadre, le azzurre sfideranno nel pomeriggio l'Ungheria

14:25

Sciabola femminile, le semifinali

Le due semifinali nel torneo di sciabola femminile a squadre vedranno l'Ucraina contro il Giappone e la Francia contro la Corea.

14:10

Sciabola, la mossa del ct Zanotti non basta

Il duello perso dalle Azzurre ha vissuto un momento esaltante con l'ingresso in pedana di Irene Vacchi, chiamata dal ct Zanotti a sostituire Chiara Mormile. La veterana azzurra era riuscita a ribaltare il punteggio con un parziale stupefacente di 10-4 certificando il sorpasso italiano. Ma gli ultimi due assalti hanno consegnato il successo all'Ucraina.

13:55

Sciabola, le parole delle Azzurre

Al termine della sfida dei quarti di finale contro l'Ucraina, le italiane hanno commentato la loro prestazione. Irene Vecchi aveva certificato il vantaggio delle azzurre dopo il settimo assalto: "Potevamo farcela - sottolinea la livornese - ma oggi sono state più brave le nostre avversarie". La delusione è evidente, anche nelle parole di Martina Criscio. "La Kharlan è un'avversaria diversa da tutte le altre, è un'avversaria impevedibile. Avrei dovuto rischiare di più nell'ultimo assalto, invece è stata lei a prendersi dei rischi per chiudere il duello". Non particolarmente brillante la prestazione di Michela Battiston: "Ci dispiace perché a un certo punto eravamo avanti di una botta, purtroppo non ce l'abbiamo fatta". Infine l'esordiente Chiara Mormile: "L'emozione per l'esordio è stata grande - conclude - purtroppo non è andata come ci aspettavamo".

13:41

Italia-Ucraina: 37-45

Nell'ultimo assalto Martina Criscio non riesce a ribaltare la situazione contro la Kharlan: l'Ucraina elimina l'Italia e accede alle semifinali del torneo a squadra della sciabola femminile.

13:38

Italia-Ucraina: 36-40

Nell'ottavo assalto Michela Battiston non riesce a contenere l'ucraina Komashchuk: controsorpasso dell'Ucraina che si riporta avanti prima dell'ultimo e decisivo assalto

13:33

Italia-Ucraina: 35-34

Nel settimo assalto Irene Vecchi sfida Olena Kravatska: l'italiana riporta sotto le azzurre ottenendo un parziale di 10-4 che vale il sorpasso!

13:27

Italia-Ucraina: 25-30

Il sesto assalto tra Martina Criscio e la Komashchuk: la sciabolatrice foggiana riesce a ridurre minimamente il margine di svantaggio

13:22

Italia-Ucraina: 19-25

Chiara Mormile non riesce ad accorciare le distanze: l'Ucraina avanti di sei stoccate

13:20

Italia-Ucraina: 15-19

Il quarto confronto vede in pedana l'azzurra Michela Battiston contro la Kravatska: il divario rimane immutato

13:18

Italia-Ucraina: 11-15

La terza frazione vede impegnate Chiara Mormile contro la Komashchuk: aumenta il divario tra le due squadre, l'Italia rischia di non restare dentro al duello

13:14

Italia-Ucraina: 9-10

Nel secondo assalto prevale un sostanziale equilibrio anche tra Martina Criscio e l'ucraina Kravatska: la sciabolatrice foggiana pareggia le stoccate con l'avversaria, l'Ucraina mantiene il minimo vantaggio

13:10

Italia-Ucraina: 4-5

Totale equilibrio nel primo assalto ta Michela Battiston e l'ucraina Kharlan che hanno appena concluso la prima frazione

13:02

Italia-Ucraina: si comincia

Nel primo assalto Battiston sfida la Kharlan

13:00

Sciabola femminile, l’argento europeo per Parigi

La squadra femminile di sciabola si è qualificata alle Olimpiadi di Parigi grazie al secondo posto ottenuto agli Europei di Cracovia del 2023: in Polonia le azzurre si fermarono soltanto davanti alla Francia nell’assalto per la finale.

12:45

Sciabola femminile, mai una medaglia alle Olimpiadi

L’Italia non ha mai conquistato una medaglia di sciabola ai Giochi Olimpici. Nessun podio, né a livello individuale, né a livello di squadra.

12:30

Italia, c’è l’Ucraina ai quarti di finale

Le tre sciabolatrici azzurre nel primo assalto dovranno vedersela contro l’Ucraina, una formazione molto ostica guidata da Olga Kharlan, già bronzo individuale nella discliplina olimpica.

Parigi