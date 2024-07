Musetti-Fritz 2-0, l'azzurro è ai quarti diretta Olimpiadi: segui il live

PARIGI (Francia) - Lorenzo Musetti è l’unico tennista italiano ancora in corsa nel torneo di singolare delle Olimpiadi di Parigi Il carrarino - dopo aver battuto il francese Monfils e l’argentino Navone - supera in due set (6-4, 7-5) anche lo statunitense Fitz e vola ai quarti di finale del torneo olimpico . Segui la diretta

14:59

Musetti, terzo italiano ai quarti delle Olimpiadi

Lorenzo Musetti supera in due set lo statunitense Fritz e accede al turno successivo. Il tennista toscano è il terzo italiano nella storia recente delle Olimpiadi ad accedere ai quarti di finale del torneo di singolare: prima di lui c'erano riusciti Paolo Canè (1988) e Renzo Furlan (1996).

14:45

Musetti, terza vittoria alle Olimpiadi

Terzo successo per Lorenzo Musetti che batte in due set lo statunitense Taylor Fritz: ora l'italiano attende nei quarti di finale il vincitore tra il tedesco Zverev e l'australiano Popyrin.

14:34

Musetti-Fritz: 7-5

Fritz sbaglia lo smash dopo una grande difesa di Musetti. Doppio fallo di Musetti. E' lungo il dritto da fondo campo dello statunitense. Va a segno l'attacco di Fritz. Servizio vincente di Musetti: match point per l'italiano. Lorenzo Musetti vince il match e si qualifica per i quarti di finale del torneo olimpico di singolare!

14:29

Musetti-Fritz: 6-5

Fritz porta a casa il primo punto nello scambio. E' lunga la risposta nello scambio dello statunitense. Risposta vincente di Musetti! Si ferma sulla rete il rovescio di Musetti. Musetti vince lo scambio e ottiene una preziosa palla break. Fritz sbaglia la risposta a rete: Musetti piazza il break e ora servià per il match

14:25

Musetti-Fritz: 5-5

E' lunga la risposta di Musetti. Altro punto pesante dello statunitense con un dritto incrociato. La palla di Fritz esce dal campo. Il dritto dello statunitense finisce sulla rete. Servizio vincente di Musetti. Altra palla corta di Musetti che sorprende Fritz. L'italiano vince il nono game del secondo set

14:20

Musetti-Fritz: 4-5

Ace di Fritz. Grandissimo punto di Musetti con un pallonetto meraviglioso! Fritz trova il dritto vincente dopo un ottimo servizio. Musetti sbaglia la risposta di rovescio. Altro servizio vincente dello statunitense che vince il game

14:17

Musetti-Fritz: 4-4

Ace di Musetti. Servizio vincnte dell'italiano. Musetti sbaglia lo slice. Fritz sbaglia la risposta dopo il servizio dell'azzurro. Altro ace di Musetti! L'italiano vince l'ottavo game del secondo set

14:14

Musetti-Fritz: 3-4

E' larga la risposta di Fritz. Lo statunitense vince lo scambio per l'errore di Musetti: il colpo dell'italiano finisce a fondo campo. Non entra il passante in lungo linea di Musetti. Musetti non riesce a difendersi con il dritto incrociato che esce. La risposta dell'italiano si ferma sul nastro: lo statunitense vince il game

14:10

Musetti-Fritz: 3-3

Musetti conquista il primo punto con un rovescio lungo linea. Musetti vince lo scambio grazie all'errore di Fritz. Ancora un ottimo punto di Musetti! Servizio e palla corta: game a zero per Musetti

14:06

Musetti-Fritz: 2-3

L'errore di Fritz regala il primo punto a Musetti. Lo statinutense replica subito. Ennesimo servizio vincente di Fritz. L'americano muove la palla facendo correre Musetti, poi chiude il punto senza difficoltà. Fritz vince il quinto game del secondo set

14:04

Musetti-Fritz: 2-2

La risposta di Fritz è vincente. Lo statinutense non riesce a rispondere sul servizio di Musetti. Altro servizio vincente dell'italiano. Fritz perde lo scambio tirando il dritto fuori dal campo. La palla corta dello statunitense si ferma sul nastro: Musetti vince il game

14:00

Musetti-Fritz: 1-2

Fritz va subito a punto. Ancora un colpo vincente dello statunitense. Termina in corridoio il lungo linea di Musetti. Fritz prende campo grazie al servizio, poi chiude il punto prendendosi il game

13:58

Musetti-Fritz: 1-1

Servizio vincente di Musetti. Grande rovescio in lungo linea di Fritz. Ancora un servizio vincente di Musetti. Fritz sbaglia la risposta sulla battuta dell'italiano. Ancora un servizio vincente di Musetti che vince il secondo game del secondo set

13:55

Musetti-Fritz: 0-1

Inizia il secondo set. Fritz al servizio. L'americano va a punto. Musetti risponde immediatamente. Ancora un ottimo colpo per Fritz. Lo statunitense allunga. Ottimo rovescio incociato di Musetti che trova una diagonale perfetta a rete. Fritz trova un ottimo servizio e si porta a casa il game.

13:49

Musetti-Fritz: 6-4

Musetti perde lo scambio dopo essere sceso a rete: è lunga la risposta dell'italiano. Ottima palla corta di Musetti che sorprende Fritz. Servizio vincente di Musetti sul quale lo statunitense risponde sulla rete. Musetti sbaglia il rovescio. Ace di Musetti: set point per l'italiano. Esce la risposta di Fritz: Musetti vince il quinto game consecutivo e porta a casa il primo set.

13:44

Musetti-Fritz: 5-4

Lo statunitense inizia con un errore. Altro errore nello scambio di Fritz. Finisce sulla rete il rovescio di Musetti. Musetti vince lo scambio: due palle break per l'italiano. Fritz annulla la prima palla break. Musetti piazza un rovescio incrociato all'incrocio delle righe: break fondamentale dell'azzurro!

13:39

Musetti-Fritz: 4-4

Servizio vincente di Musetti. Rovescio slice di Musetti: la risposta di Fritz finisce sulla rete. Fritz sbaglia risposta sul servizio di Musetti. Errore dell'azzurro nello scambio. Ottimo servizio di Musetti che vince il game

13:35

Musetti-Fritz: 3-4

Doppio fallo di Fritz: Musetti conquista il primo punto del game. E' lungo il rovescio dell'italiano. Ottimo attacco di Musetti che vince lo scambio. Fritz conquista il punto. Errore dello statunitense: palla break per Musetti. Musetti avanza a rete e costringe l'avversario all'errore.

13:31

Musetti-Fritz: 2-4

Servizio vincente di Musetti sul quale Fritz sbaglia risposta. Ace dell'azzurro! Fritz vince lo scambio con un dritto incrociato. Altro servizio vincente di Musetti. L'errore di Musetti: il suo rovescio si ferma sulla rete. Grande palla corta di Musetti che porta a casa il game

13:27

Musetti-Fritz: 1-4

Ace di Fritz. Altro punto dell'americano: Musetti fatica a entrare nello scambio. Altro servizio vincente per Fritz. Ottimo rovescio incrociato di Musetti. Fritz chiude il game con un colpo a rete.

13:24

Musetti-Fritz: 1-3

E' lunga la risposta di Musetti che continua ad avere problemi con il servizio. Musetti va a punto con una palla corta. L'errore di Fritz regala un punto all'avversario. La risposta sbagliata dell'americano sul servizio di Musetti. Servizio vincente di Musetti che inizia a migliorare la propria battuta: l'italiano vince il suo primo game

13:20

Musetti-Fritz: 0-3

L'americano sfrutta al meglio il servizio. Altro punto per Fritz. Ancora lo statunitense a segno. Fritz vince anche il terzo game

13:18

Musetti-Fritz: 0-2

L'americano fa muovere Musetti e trova il punto. Velenosa palla corta di Fritz che sorprende l'italiano. Musetti perde lo scambio: tre palle break per lo statunitense. Si ferma sul nastro la risposta di Fritz. L'americano piazza il break

13:13

Musetti-Fritz: 0-1

Il primo punto è per l'americano. Altro punto per Fritz. Primo punto per Musetti. Ancora l'americano a segno. Musetti accorcia e trova il punto. Fritz scende a rete e vince il primo game

13:10

Musetti-Fritz: si comincia

Il tennista statunitense ha vinto il sortggo e ha scelto di servire. E' inziato il riscaldamento dei due tennisti, fra pochi minuti inizia la sfida valida per gli ottavi di finale del torneo olimpico di singolare maschile

13:00

Musetti, l’eventuale avversario nei quarti

Il vincitore della sfida tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz giocherà nei quarti di finale con chi avrà modo di superare il turno tra il tedesco Alexander Zverev e l’australiano Alexei Popyrin.

12:45

Il profilo di Fritz

Taylor Harry Fritz è nato a San Diego il 28 ottobre 1997. In carriera ha vinto otto titoli Atp tra cui il Masters 1000 di Indian Wells nel 2022. Il suo miglior risultato negli Slam sono i quarti di finale aggiunti a Wimbledon (2022-2024), Us Open (2023) e Austalian Open (2024). Attualmente è 12º nella classifica mondiale, il suo best ranking è il 5º posto ottenuto nel 2023.

12:30

Il profilo di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti è nato a Carrara il 3 marzo 2002. In carriera ha vinto due titoli Atp: Amburgo 2022 e Napoli 2024. Il suo miglior risultato negli Slam è la semifinale di Wimbledon raggiunta in questa stagione. Attualmente è 16º nella classifica mondiale, il suo best ranking è il 15º posto ottenuto nel 2023.

12:15

Musetti-Fritz, il bilancio

I due tennisti si sono affrontati quattro volte nel corso della loro carriera e il bilancio è in perfetta parità. Lo statunitense ha vinto i primi due confronti, a Wimbledon nel 2022 e nel singolare dei quarti di finale della Coppa Davis. L’azzurro si è riscattato battendo l’americano al Masters 1000 di Montecarlo (2024) e sempre in questa stagione lo ha eliminato nei quarti di finale di Wimbledon vincendo in cinque set.

12:00

Musetti eliminato nel doppio

Il percorso di Lorenzo Musetti non è stato altrettanto brillante nel torneo di doppio: in coppia con Darderi, il tennista toscano è stato eliminato nella sfida contro i cileni Jarry e Tabilo.

